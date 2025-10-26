Los Gemeliers hablan de la ruptura total entre Andy y Lucas

Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia, han estado en boca de todos estos últimos meses tras la publicación de las memorias de la modelo y la supuesta 'mala relación' que habría entre ellos... pero lo cierto es que ambos han desmentido que esto sea así, de hecho están embarcados en el programa de televisión 'DecoMasters'.

Desde que saliese a la luz la supuesta mala relación entre madre e hijo, mucho se ha hablado de la actitud que tienen en las grabaciones del programa. De hecho, hay quien ha asegurado que ni siquiera se miran a la cara y que hablan lo justo y necesario.

Este viernes, los Gemeliers se dejaron ver en la fiesta de Halloween que organizó Susana Molina y allí quisieron desmentir que Mar y Carlo no se dirijan la palabra: "Es totalmente falso. Se quieren un montón, tienen... buena complicidad, por lo menos es lo que nosotros estamos viendo".

Además, desvelaron que "se llaman todos los días" y que "no es verdad" que el modelo haya querido abandonar el programa para no estar al lado de su madre: "Es más, te digo, te prometo que son uña y carne. Bueno, lo vais a ver vosotros".

Los Gemeliers también hablaron de lo ocurrido entre Andy y Lucas, y solamente tuvieron buenas palabras hacia ellos porque "les tenemos mucho cariño porque compartimos mucho con ellos, hemos coincidido un montón de sitios", pero reconocían que "al final, quieras que no, son también muchos años, yo me he peleado con mi hermano todos los días".