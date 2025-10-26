La Infanta Cristina y Johanna Zott apoyan a Pablo Urdangarin en el campo de balonmano

Apoyando a su hijo en su trayectoria profesional en el mundo del deporte, la Infanta Cristina se ha convertido en una habitual en los partidos de Pablo Urdangarin con el Fraikin Granollers. En esta ocasión la hermana del Rey Felipe VI no quiso perderse el encuentro entre el Granollers y el Barça en el que Iñaki Urdangarin fue el gran ausente a pesar de ser uno de los grandes apoyos para su hijo.

Como si de una aficionada más se tratase, la hija de los eméritos disfrutó del partido de Pablo junto a la novia de este, Johanna Zott, con la que demostró compartir una maravillosa relación de complicidad en todo momento. Completamente entregada y viviendo cada uno de los puntos del partido como su fuesen decisivos, la Infanta Cristina no dudó en levantarse de su asiento, aplaudir e incluso gritar ante las jugadas que ella consideraba injustas para el equipo.

Tan solo unos minutos después del comienzo del partido, el joven recibía un duro golpe en el labio que acababa con él en el suelo y necesitando ayuda del equipo médico para poder continuar con el encuentro. Visiblemente preocupadas por el estado de Urdangarin, tanto la Infanta como su nuera intentaban obtener un gesto por parte del jugador como muestra de que se encontraba bien a pesar del duro golpe que no impidió que anotara tres goles en el marcador.

Tras el encuentro, Pablo se acercaba rápidamente hasta las gradas para tranquilizar a su madre y a su pareja que miraban la herida del labio con un visible gesto de dolor. Compartiendo unos minutos de charla con ellas, también recibía el cariño y el apoyo una vez más de Roberto Molina y su mujer Cristina Fernández y es que ellos ya forman parte del entorno más cercano de la Infanta en su día a día. También otra joven -aparentemente de la familia- junto a su hijo pequeño acompañó a la Infanta y a Johanna durante gran parte del partido en el que la vimos de lo más integrada con el círculo más cercano de Pablo.

Visiblemente cómoda y relajada entre los asistentes, la Infanta también aprovechaba la ocasión para despedirse de algunos amigos con los que se encontró en el partido demostrando que está más que acostumbrada a ejercer de aficionada y madre de uno de los jugadores del equipo.