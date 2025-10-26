Agencias

La Guardia Civil confirma que el hombre hallado muerto en Barredos este sábado falleció tras una pelea

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Guardia Civil ha confirmado este domingo que la muerte del hombre hallado sin vida en su domicilio de Barredos, Laviana, tras una pelea ocurrida el viernes por la tarde, se trata de un caso de muerte violenta de etiología homicida, según se desprende de la autopsia practicada.

Las Fuerzas de seguridad, que encontraron este sábado el cuerpo sin vida del hombre en su domicilio en Barredos, Laviana, sopesaban hechos podrían estar relacionados con una pelea ocurrida el viernes por la tarde, en la que habría participado otra persona, que ha sido detenida como presunto autor de un delito de lesiones.

En ese momento se desconocían las circunstancias exactas del fallecimiento y ha sido la autopsia la que ha determinado que la muerte se produjo por las lesiones sufridas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Papa pide no tener miedo a reconocer los errores y "ponerlos al descubierto asumiendo la responsabilidad"

El Papa pide no tener

Dos muertos en dos ataques israelíes en el sur de Líbano

Dos muertos en dos ataques

El opositor Issa Tchiroma Bakary no abandonará el país y vuelve a declararse vencedor de los comicios

El opositor Issa Tchiroma Bakary

Más de 3.000 personas visitan los talleres de Renfe en la jornada de puertas abiertas por el Día del Tren

Más de 3.000 personas visitan

Venezuela libera a 17 colombianos tras "intensas" negociaciones diplomáticas

Venezuela libera a 17 colombianos