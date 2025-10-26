La Guardia Civil confirma que el hombre hallado muerto en Barredos este sábado falleció tras una pelea

La Guardia Civil ha confirmado este domingo que la muerte del hombre hallado sin vida en su domicilio de Barredos, Laviana, tras una pelea ocurrida el viernes por la tarde, se trata de un caso de muerte violenta de etiología homicida, según se desprende de la autopsia practicada.

Las Fuerzas de seguridad, que encontraron este sábado el cuerpo sin vida del hombre en su domicilio en Barredos, Laviana, sopesaban hechos podrían estar relacionados con una pelea ocurrida el viernes por la tarde, en la que habría participado otra persona, que ha sido detenida como presunto autor de un delito de lesiones.

En ese momento se desconocían las circunstancias exactas del fallecimiento y ha sido la autopsia la que ha determinado que la muerte se produjo por las lesiones sufridas.