La FINUL denuncia dos ataques israelíes tras derribar un dron de comportamiento "agresivo"

Militares de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) han sufrido este domingo dos ataques por parte de fuerzas israelíes en la zona de Kfar Kila, en el sur de Líbano, después de derribar un dron israelí con un comportamiento "agresivo".

"Esta tarde sobre las 17.45 un dron israelí se ha acercado a una patrulla de FINUL que estaba cerca de Kfar Kila y ha lanzado una granada. Momentos después, un carro de combate israelí ha disparado hacia los 'cascos azules'", ha informado la propia FINUL en un comunicado.

La FINUL ha indicado que "no hay ningún herido ni daños" en el contingente internacional como consecuencia de estas acciones israelíes.

"Esto ha sucedido tras un incidente anterior ocurrido en el mismo lugar en el que un dron israelí ha sobrevolado a la patrulla de FINUL de forma agresiva", ha explicado. Los militares "aplicaron las medidas defensivas necesarias" para "neutralizar el dron".

La FINUL ha denunciado que "estas acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel son contrarias a la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad y a la soberanía de Líbano". Además, "son una muestra de desprecio por la seguridad de los 'cascos azules' que realizan labores bajo mandato del Consejo de Seguridad en el sur de Líbano", ha denunciado.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. En la zona están desplegados unos 11.000 militares desplegados, de los cuales alrededor de 700 son españoles.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.