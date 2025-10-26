Agencias

España cierra el Mundial de pista con un décimo puesto en madison

La selección española de ciclismo terminó este domingo el Campeonato del Mundo de Pista de Santiago de Chile con el décimo puesto en la madison y el noveno de Álvaro Navas en la eliminación como resultados más destacados de la última jornada.

Albert Torres, recién coronado campeón del mundo de ómnium, y Héctor Álvarez, campeón de Europa de ómnium Sub 23, conformaron el equipo nacional en una madison en la que empezaban metiéndose en algunos sprints y ganando vuelta en la primera parte.

La dupla española fue perdiendo fuelle a medida que avanzaban los giros y poco a poco fue alejándose de un podio dominado de principio a fin por belgas, británicos y alemanes, oro, plata y bronce en Chile. Torres y Álvarez, en su debut como pareja de madison en un gran evento internacional, tuvieron que aceptar el 'Top 10'.

Por otro lado, el madrileño Álvaro Navas fue noveno en la eliminación y la velocista Helena Casas se quedó a las puertas de cuartos de final. Además, Izzy Escalera fue decimocuarta plaza en la prueba de puntuación.

