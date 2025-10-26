El consejo de Indra se reúne con la renovación de 5 vocales en el aire y cerca de cerrar la compra de Hispasat

El consejo de administración de Indra se reunirá este próximo jueves, 28 de octubre, con la renovación del mandato de cinco de sus vocales en el aire y a las puertas de concluir la adquisición de casi el 90% de Hispasat, una operación de 725 millones de euros que se espera que se cierre en noviembre.

Por un lado, el próximo 28 de octubre finalizan los mandatos de cuatro vocales independientes, en concreto, los de Belén Amatriain, Coloma Armero, Olga San Jacinto y Bernardo Villazán, además del de Juan Moscoso, uno de los dos consejeros dominicales con los que cuenta la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Indra.

Sobre ello, se especula con la posibilidad de que se produzcan movimientos entre los independientes a fin de allanar el camino de la fusión de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa de la que el presidente de Indra, Ángel Escribano, es copropietario junto con su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano, que también tiene un asiento en el consejo de administración de Indra.

De hecho, Indra creó un comité específico para estudiar los conflictos de interés de la operación, la cual ha sido motivo de ciertas reticencias entre algunos de los miembros del máximo órgano de decisión de la empresa, por lo que la intención de la principal firma de defensa española sería conformar un consejo acorde a los objetivos de la compañía.

En ese sentido, cabe recordar que la comisión se creó a finales del pasado julio y que su composición inicial contaba con Belén Amatrian (su mandato acaba el jueves), Eva María Fernández, Josep Oriol Piña y Bernardo Villazán, si bien este último --cuyo mandato también acaba el jueves-- decidió abandonar la comisión a finales de agosto "por razones personales".

Además, se prevé que la comisión emitirá un informe con sus recomendaciones y su visión de la operación, si bien el documento no se espera que esté sobre la mesa en la reunión del consejo de este próximo jueves.

Sin embargo, en la reunión del máximo órgano de decisión de Indra sí que se presupone que se hablará del cierre de la adquisición a Redeia del 89,68% de Hispasat, una operación valorada en 725 millones de euros y que también supondrá que Indra tomará el control de la rama de satélites militares de la compañía.

La operación ya ha sido notificada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se prevé que será aprobada por el regulador en primera fase, tal y como ha reconocido de forma reciente el propio Ángel Escribano, que ha afirmado que confía en que la transacción se cierre en noviembre.

No obstante, la operación no llegará a tiempo para formar parte de uno de los movimientos más importantes de los últimos años en sector espacial europeo, en referencia al acuerdo entre Airbus, la italiana Leonardo y la francesa Thales para fusionar sus negocios en este ámbito en una empresa de nueva creación.

En este contexto, Indra está reforzando sus capacidades en el ámbito de la defensa y, además de en el segmento espacial, también quiere crecer en el negocio de los vehículos militares y en el de los drones y sistemas antidrón, entre otras cuestiones.

De hecho, la compañía, junto a sus socios, ha recibido recientemente en torno a 6.600 millones de euros en préstamos gubernamentales al 0% de interés para prefinanciar el desarrollo de diversos programas de modernización militar.

La compañía todavía tiene que definir los planes industriales y sus socios en esos contratos y desde la industria ya ha recibido varios ofrecimientos para participar en las millonarias licitaciones ligadas al incremento de los presupuestos militares en España.