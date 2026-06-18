Seleccionador de Bosnia y Herzegovina dice que "no está todo perdido" tras caer ante Suiza

Inglewood (EE.UU.), 18 jun (EFE).- El entrenador de la selección Bosnia y Herzegovina, Sergej Barbarez, mantuvo este jueves una actitud positiva ante la derrota por 4-1 contra Suiza "que no debió ser así", pero del que resurgirá para el próximo encuentro contra Catar.

"No empezamos tan bien y desde la pausa de hidratación al primer gol sí que fuimos superiores, sobre todo porque hemos tenido distintas jugadas que debieron acabar en gol", indicó el técnico en una rueda de prensa posterior al encuentro.

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La tarjeta roja y expulsión de Tarik Muharemović en el minuto 80 desestabilizó por completo el juego en el terreno para los bosnios.

El marcador, a juicio de Barbarez, "no debería haber quedado así". Pese a ello, "no está todo perdido".

"Hay que jugar ese próximo partido si queremos avanzar. Nos tomaremos unos días para descansar", dijo.

"Es una derrota importante, no nos gusta perder, pero no me gusta quejarme tampoco", agregó.

De Suiza destacó ser un equipo excelente que sabe jugar con los espacios y pidió que aunque la derrota fue no dolorosa, que los eslavos sigan confiando en los suyos para seguir adelante en el Mundial. EFE