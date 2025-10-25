Agencias

Ucrania denuncia al menos un muerto y una decena de heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev

Al menos una persona ha muerto y una decena se encuentran heridas como consecuencia de un nuevo ataque ruso sobre la capital de Ucrania, Kiev, y sus inmediaciones, según el último balance proporcionado por los servicios de emergencia.

En su cuenta de Telegram, Emergencias informa de impactos sobre los distritos de Desnyanski, Dniprovski y Darnitski.

En términos generales las Fuerzas Aéreas de Ucrania han informado del derribo de cuatro de nueve misiles balísticos y 50 de 62 drones de ataque lanzados por las fuerzas del Kremlin durante la noche.

Gran parte de Kiev ha sido atacada, con daños principalmente en zonas residenciales e infraestructura municipal, incluyendo una guardería, según ha informado Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, también en Telegram.

También ha sido atacada la región de Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, donde hay constancia de dos fallecidos, uno de ellos efectivo de rescate y el otro una mujer, así como otros siete heridos, en la comunidad de Petropavlovsk.

