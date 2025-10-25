Trump anuncia aranceles adicionales del 10 por ciento a Canadá en represalia por el anuncio de Ontario

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá aranceles adicionales del 10 por ciento a los productos procedentes de Canadá en represalia por un anuncio de la provincia de Ontario en el que se utilizaban las palabras del expresidente estadounidense Ronald Reagan para criticar el proteccionismo comercial.

"Se ha pillado a Canadá con un anuncio fraudulento sobre el discurso sobre aranceles de Ronald Reagan. La Fundación Reagan dice que han 'creado una campaña publicitaria utilizando cortes de audio y vídeo del presidente Ronald Reagan'", ha afirmado Trump en la red social Truth Social, de su propiedad.

Estas imágenes "terjiversan" el discurso de Reagan y "no han pedido recibido permiso para utilizarlas y editarlas", según la cita de Trump de la Fundación Reagan.

"El único propósito de este fraude es la esperanza de Canadá de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acuda al 'rescate' sobre los aranceles que llevan años utilizando para hacer daño a Estados Unidos", ha denunciado.

Trump ha subrayado que "Ronald Reagan amaba los aranceles impuestos por Seguridad Nacional y por la Economía, pero Canadá dice lo contrario". "Esta publicidad debería de haber sido retirada de inmediato, pero la emitieron anoche durante las World Series sabiendo que era un fraude", ha reprochado Trump.

Ante esta "grave distorsión de los hechos" y este "acto hostil" Trump ha anunciado que "voy a aumentar los aranceles un 10 por ciento adicional que se suma a lo que ya están pagando ahora", ha anunciado.

El pasado jueves el propio Trump anunció la finalización de las negociaciones comerciales con Canadá y amenazó con suspender la relación comercial bilateral con el que es su segundo socio comercial más importante.

El ministro principal de Ontario, Doug Ford, ha anunciado que el anuncio dejará de emitirse el lunes "para que se puedan reanudar las negociaciones comerciales". La medida supone que se emita en los dos primeros partidos de la World Series de béisbol que enfrenta a los equipos Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers.