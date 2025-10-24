El ex jefe supremo de la OTAN Wesley Clark testificará en el juicio contra Hashim Thaci

El tribunal especial que juzga los crímenes de guerra durante el conflicto de Kosovo ha llamado a declarar al ex comandante de la OTAN y general estadounidense, Wesley Clark, para testificar en la causa abierta contra el expresidente kosovar Hashim Thaci acusado de orquestar asesinatos, torturas y desapariciones forzadas de serbokosovares y otras minorías durante la guerra, entre 1998 y 1999.

Thaci, en aquél entonces, era el líder político del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK), la milicia albanokosovar que perseguía la independencia kosovar respecto de Yugoslavia primero, y después de Serbia.

El exmandatario, imputado en noviembre de 2020, dimitió de su cargo el 5 de noviembre de ese año y fue arrestado el mismo día para responder junto a otros tres antiguos responsables de este grupo guerrillero: el exlíder de Partido Democrático de Kosovo Kadri Veseli, el jefe del grupo parlamentario del partido opositor kosovar Vetevendosje, Rexhep Selimi, y el presidente del consejo nacional del partido Iniciativa Socialdemócrata, Jakup Krasniqi.

Clark ha sido llamado a testificar por la defensa de Thaci, que lleva meses intentando argumentar que el UCK no tenía una estructura jerarquizada y que las decisiones estaban realmente en manos de comandantes locales que operaban por su cuenta y riesgo.

El excomandante de la OTAN, quien dirigió la campaña de 78 días lanzada por la Alianza Atlántica contra las fuerzas yugoslavas, comparecerá ante el tribunal el próximo 19 de noviembre, según ha informado la radiotelevisión pública kosovar RTK.