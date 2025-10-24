Bárbara Rey y su bailarín, Abel Gil, más cómplices que nunca y confiados en la repesca en 'Bailando con las estrellas'

Bárbara Rey se convertía el pasado sábado en la última expulsada de 'Bailando con las estrellas'. A pesar de que la vedette lo ha dado todo durante el concurso, llegando incluso a enfrentarse a su bailarín Abel Gil por considerar que sus coreografías no estaban a la altura de lo que se merecía -llegó a especularse con que estaría enamorada del joven, y también con que querría echarlo para 'enchufar' a la novia de su hija Sofía Cristo, Sandra Ly, que también es coreógrafa-, el jurado ha sido implacable y perdía su duelo final frente a Blanca Romero.

Sin embargo, el talent de Mediaset ha decidido dar una nueva oportunidad a los expulsados -entre los que se encuentran Pepe Navarro, Manu Tenorio, Sara Escudero o Aless Gibaja, además de la examiga entrañable del Rey Juan Carlos- y Bárbara podría volver a convertirse en concursante en la gala de este sábado.

Ilusionada y centrada en la repesca, Bárbara ha asistido al nuevo espectáculo musical de Lorena Gómez en el Teatro Gran Vía de Madrid, y lo ha hecho con Abel, presumiendo de la maravillosa relación que tiene con su bailarín.

"Estoy tan a gusto, tan feliz, bailando con mi Abel. Oye, sácamelo, con lo guapo que es. Estoy segura que te gusta a ti más que a mí. Está ocupado, ay, pero... Mejor pareja imposible, imposible. Mucha suerte tengo. Tenemos suerte los dos. ¿De qué? La compenetraciónes maravillosa y se nota además. Se nota la forma en cómo estamos, cómo nos concentramos bailando, también mirándonos. Tenemos un cariño muy especial" ha confesado, esperanzada con que esa química se aprecie en la repesca y puedan seguir en 'Bailando con las estrellas'.

"Bárbara me ha dado muchas cosas. Me ha hecho mucha magia, fantasía, sobre todo mucho apoyo, mucho amor y... No sé, no puedo estar más agradecido que me ha tocado con ella" ha expresado a su vez Abel, asegurando que después de tantas nominaciones, no les va a asustar la repesca.

De ahí que a Bárbara no le hayan afectado en absoluto los dardos de Ana Herminia criticando sus dotes para el baile. Tras su primera reacción ironizanco con que no sabía que la mujer de su hijo Ángel fuese coreógrafa, la vedette ha ironizando con el ataque de su nuera: "Tiene razón. Que va a ir muy mal, lo sé. Pero no tengo nada que decir al respecto, para nada, ni una palabra" ha sentenciado esquiva, dejando en el aire si se dejaría entrevistar por la venezolana.