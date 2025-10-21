Agencias

Ferran Torres recibe el alta médica y Andreas Christensen es baja para recibir al Olympiacos

El futbolista del FC Barcelona Ferran Torres ha recibido el alta médica y ha entrado en la lista de convocados de Hansi Flick para el duelo de Liga de Campeones de este martes (18.45 horas) frente al Olympiacos, partido en el que no estará el defensa danés Andreas Christensen por una indisposición gastrointestinal.

Ferran Torres regresa a la lista de convocados después de perderse el duelo frente al Girona FC por "precaución" tras las molestias musculares que sufrió en la concentración de la selección española.

Mientras que Andreas Christensen se suma la larga de lista de bajas en la que aparecen Raphinha, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Joan Garcia y Marc-André ter Stegen.

La lista completa de convocados es la siguiente: Wojciech Szczesny, Diego Kochen, Eder Aller González, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric Garcia, Jofre Torrents, Xavi Espart, Pedri González, Fermín López, Marc Casadó, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Dro Fernández, Ferran Torres, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Toni Fernández y Juan Hernández.

