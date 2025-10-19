(Previa) El Alavés quiere imponer Mendizorrotza a un Valencia flojo a domicilio

El Deportivo Alavés y el Valencia CF cerrarán este lunes (21.00 horas) la novena jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026 con un duelo donde los locales tratarán de imponer su solidez en Mendizorrotza ante un rival que no está dando de momento con la tecla a domicilio.

El conjunto vitoriano se fue al parón internacional con una sonrisa tras ganar con claridad al equipo revelación, el Elche CF, y ahora intentará sumar una segunda victoria consecutiva para poner tierra de por medio con la zona peligrosa.

El equipo 'babazorro' rompió con ese triunfo un dubitativo momento de tres jornadas sin ganar, con sólo un punto sumado, y sabe que sumar su cuarta alegría de la temporada le pondría con ocho puntos de ventaja sobre el descenso que ocupan la Real Sociedad, el Real Oviedo y el Girona FC.

El Alavés buscará imponer su fortaleza defensiva ante un Valencia CF, que está muy cerca del descenso con tan sólo 8 puntos después de no arrancar con buenas sensaciones la campaña e irse al parón en el diván después de caer en Montilivi ante el Girona FC y alargar a tres sus partidos sin ganar, con sólo un punto como botín.

El conjunto valencianista sigue sin encontrar su mejor línea, sobre todo como visitante, donde sólo ha arañado un punto, en el RCDE Stadium, de 12 posibles, con sólo dos goles anotados y once recibidos, seis ante el FC Barcelona en el Lluis Companys. Además, no ha ganado en Mendizorrotza en sus seis últimas visitas.

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, tiene a todos sus jugadores disponibles, salvo Facundo Garcés, sancionado por la FIFA, y Carlos Aleñà y Carlos Vicente se perfilan novedades en el once. El técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, no podrá contar con los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, Largie Ramazani y Filip Ugrinic, y Javi Guerra, Hugo Duro y Thierry Correia apuntan a novedades en el once.

--PROGRAMA DEL LUNES DE LA J9 DE LALIGA EA SPORTS.

Deportivo Alavés - Valencia CF. Galech Azpeteguía (C.Navarro) 21.00.