Rocío Crusset apuesta por un vestido fluido en color amarillo para la boda de su hermano Alberto

Por Newsroom Infobae

Rocío Crusset ha sido una de las invitadas más aclamadas en la boda de su hermano Alberto con Blanca Llandres. Es una de las modelos más relevantes a nivel internacional y el enlace matrimonial del locutor ha sido la ocasión perfecta para derrochar elegancia.

La joven ha elegido un vestido minimalista de color amarillo- muy otoñal y perfecto para el día que les ha acompañado- de corte fluido, mangas amplias y escote en V. Una elección ideal ya que estiliza su figura gracias a su movimiento natural.

En cuanto al calzado, la modelo ha optado por unos salones con diferentes tonos llamativos que ha combinado con un bolso de mano en color burdeos. Demostrando que menos es más, Rocío no ha querido lucir ningún recogido o peinado elaborado y se ha mostrado de lo más cómoda con la melena suelta.

Por su parte, Mariló Montero ha escogido para la gran ocasión un vestido corte midi en el que ha jugado con los colores con una especie de capa a modo de mangas de terciopelo azul cielo que contrastaba con el resto del vestido turquesa.

