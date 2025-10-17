El fondo soberano ruso insta a Elon Musk a construir un túnel que conecte Rusia y EEUU a través de Alaska

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), fondo soberano del país, ha instado a The Boring Company, empresa propiedad del multimillonario Elon Musk, a encargarse de la construcción de un túnel submarino que una Rusia y Estados Unidos a través de Alaska.

"Imaginad conectar Estados Unidos y Rusia, América y Afro-Eurasia con el túnel Putin-Trump, un enlace de 70 millas [112,7 kilómetros] que simbolice la unidad", ha afirmado en 'X' el consejero delegado del RDIF, Kirill Dmitriev.

El directivo ha indicado que el coste tradicional para el proyecto sería de más de 65.000 millones de dólares (55.699 millones de euros), pero, según Dmitriev, el desembolso podría reducirse por debajo de los 8.000 millones de dólares (6.855 millones de euros) de emplearse la tecnología de la compañía de Musk.

El túnel, inspirado en propuestas ya formuladas durante la Guerra Fría, como el 'Puente de la Paz Mundial Kennedy-Khrushchev', permitiría tanto el transporte por carretera como por vía férrea.

Sin embargo, el proyecto encara dificultades técnicas, como su localización en la zona sísmica del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y la lejanía de la infraestructura de centros económicos importantes.