Casio celebra el 40 aniversario de Regreso al futuro con una edición limitada de su reloj Vintage

La firma de relojes Casio ha lanzado una edición limitada inspirada en la saga cinematográfica Regreso al futuro para conmemorar su 40 aniversario.

El reloj (CA-500WEBF-1A) replica el panel del tiempo instalado en el salpicadero del Delorean que, si bien no permite introducir las coordenadas para viajar al futuro o al pasado, incluye botones que permiten activar la alarma o el temporizador o usarlo como calculadora.

Este diseño se enmarca en una caja plateada pulida con detalles retrofuturistas que recuerdan al propio coche, y muestra en la parte trasera un grabado del condensador de fluzo. La hebilla también tiene el grabado el título de la película, con su particular tipografía.

Casio ha desarrollado este reloj con motivo del 40 aniversario de la primera película de la saga, Regreso al futuro (1985), un homenaje que extiende al embalaje, con una caja que simula una cinta de VHS, como explica en la página de este producto.

Este reloj es una edición limitada de la serie Vintage y un precio de 119 euros. Estará disponible próximamente.