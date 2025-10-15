Frenkie de Jong renueva con el Barça hasta 2029

El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong ha firmado este miércoles su renovación con el FC Barcelona hasta 2029, en un acto que ha tenido lugar en la oficina comercial del club, arropado por su familia y acompañado por el presidente blaugrana, Joan Laporta.

De Jong renueva su contrato, que finalizaba este próximo verano, hasta 2029 y con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, mayor a la que tenía firmada anteriormente.

El neerlandés firmó su nuevo contrato junto al presidente Laporta antes de someterse a las fotografías protocolarias, con una camiseta con el dorsal 2029 y su nombre, antes de atender a los medios de comunicación en la misma oficina comercial.

De Jong ha sido una pieza clave para Hansi Flick desde la llegada del técnico alemán al Barça. El neerlandés arrancó la temporada pasada lesionado, pero una vez se recuperó fue indiscutible en el centro del campo blaugrana. En total disputó 46 partidos y rindió a un gran nivel al lado de Pedri González.

Este curso también lo ha arrancado con buenas sensaciones, por lo que esta renovación es una gran noticia para el conjunto 'culer', que se asegura la continuidad del mediocentro para los próximos años, y que en caso de cumplir este nuevo contrato llegaría a las diez campañas como blaugrana, tras llegar al club en 2019 procedente del Ajax.