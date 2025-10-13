Agencias

Rusia confía en el éxito de la cumbre de este lunes en Sharm el Sheij

Las autoridades rusas han manifestado este lunes su deseo de que se resuelva satisfactoriamente la cumbre que tendrá lugar este mismo día en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, en donde se rubricará el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado que desde Moscú desean "sinceramente el éxito" de un encuentro que contará con la presencia de una veintena de líderes internacional encabezados por Trump y el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, en calidad de anfitrión, recogen agencias rusas de noticias.

Un encuentro que no contará con la participación de las autoridades de Hamás y sí finalmente del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha recibido este lunes temprano a un Donald Trump que tiene previsto dirigirse al Parlamento israelí antes de poner rumbo a Egipto.

