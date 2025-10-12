Pedro Porro: "Me dicen que tengo más alma de extremo y se me aprieta mucho con el tema defensivo"

El lateral de la selección española Pedro Porro tiene claro que su continuidad actual en la campeona de Europa es merecida por su trabajo porque Luis de la Fuente "no regala nada" para formar parte de un equipo que hace disfrutar como la histórica que dominó la pasada década, mientras que no esconde que se le aprieta "mucho con el tema defensivo", seguramente por tener "más alma de extremo" para una posición donde su referente es Dani Carvajal y que ha variado su impacto en el juego con el paso de los años.

"Estoy muy feliz de una oportunidad más, siempre es un privilegio venir a representar a tu país. Parece que soy un fijo, el míster no regala nada y si estamos aquí es porque nos lo merecemos y para eso trabajamos. Para mí es una oportunidad más que intento aprovechar", señaló Porro en una entrevista a Europa Press.

El extremeño no oculta que "siempre tienes la incertidumbre" a la hora de entrar en una lista, sobre todo en la primera de septiembre en la que ya rumoreaba la vuelta de Dani Carvajal, lo que apretaba la competencia en su posición. "Hay mucho nivel en el mundo del fútbol, sobre todo en España y los que la representamos fuera del país. Estaba pendiente porque sabía que podía volver Dani, que también es un privilegio para nosotros porque es muy importante y uno de los capitanes y que tiene más peso en el vestuario", comentó.

El del Tottenham, que recalca que lo que "más" priorizan en el vestuario es ser "una familia" para que cualquiera que entre "nuevo" en el vestuario vea "la unión del grupo", no tendrá en esta serie de partidos en su banda a Lamine Yamal, lesionado y a cuyo juego, como 'escudero' por detrás, se intenta "adaptar".

"Sabemos que él tiene esas capacidades, que es un jugador fuera de serie, que te puede salir por todos lados, que toma también esas acciones arriesgadas, pero porque las puede hacer porque tiene el fútbol que tiene. Si tengo que estar más pendiente de lo defensivo lo haré y con mucho gusto porque tener un jugador así es un privilegio", admite el de Don Benito.

En este sentido, su mentalidad en relación a su pareja en banda "depende del partido". "También depende mucho del posicionamiento del otro equipo. Si deja un extremo descolgado o si baja a defender también, que me da un poco más de capacidad a mí para subir. Te vas adaptando y si juegan Ferran (Torres) o Yéremi (Pino) o cualquier otro que no sea Lamine depende también del otro equipo porque no vas a subir como un loco", consideró el lateral, al que sí le gusta "subir" y "sumar también en ataque" como se pudo ver este sábado ante Georgia con muchas acciones ofensivas de mérito e incluso un disparo al palo.

Esta actual selección está ya, tras ganar al combinado georgiano, a un partido de igualar los 29 invicto en partidos oficiales de la que marcó época con el triplete. "Ese dato lo vi el otro día y para nosotros es una motivación grande poder alcanzar esa racha que han tenido todas las leyendas de España que han pasado por aquí", aseguró.

"De pequeño disfrutaba viendo aquella selección, pero creo que a día de hoy también disfrutamos viendo la nuestra. Cuando no fui a la anterior Eurocopa yo veía a la selección y disfrutaba viéndola. Creo que tenemos una suerte muy grande de tener los jugadores que tuvimos anteriormente y ahora en el presente, debemos disfrutar eso y apoyar al equipo porque nosotros seguramente que lo vamos a dar todo", opinó.

"CARVAJAL ME HA MARCADO SOBRE TODO EN EL TEMA MENTAL"

También una selección con "muchos jugadores jóvenes con desparpajo jugando". "Yo tengo 26 años, soy también un chaval y estoy contento de seguir sumando experiencias", subrayó el futbolista del Tottenham al que le genera "sobre todo mucha ilusión y compromiso" el poder estar en el Mundial del año que viene.

Pedro Porro personifica a la figura de lateral moderno, al que se le exigen más recursos sobre todo a nivel ofensivo. "Te vas adaptando a lo que te pide en este caso el míster y depende de los partidos, en unos estás más arriba y otro más bajo. Antes los defensas defendían, los medios creaban y los delanteros hacían goles, pero en el fútbol moderno de hoy todos son importantes, todos suman y en esta selección tenemos eso", expresó.

El de Don Benito advierte que se le aprieta "mucho en el tema defensivo" porque siempre ha tenido "más alma de extremo" y no parece "tan lateral". "A día de hoy tienes que ser importante en las dos facetas. Me gusta leer comentarios y varios años atrás me involucré mucho en el tema defensivo, en serlo un poco más y ver qué puedo porque luego en ataque tengo ese desparpajo que también se le pide a un lateral cuando llega a últimas zonas. En defensa tienes que ser consistente y en ataque también tener esa ayuda para tus compañeros cuando lo necesiten", detalló.

Y a nivel de referente, recuerda que él es "fan" de Dani Carvajal. "Me ha marcado mucho en el tema futbolístico, pero sobre todo en mental, esas ganas de trabajar todos los días, esa hambre de ganar títulos, esas ganas de ganar siempre me ha impactado. Dani es un referente para mí", remarcó.

UNA PASADA TEMPORADA MUY DURA EN LO MENTAL

Además, jugar en una liga competitiva como la Premier League le ayuda "mucho" cuando viene con la selección. "Vengo de Inglaterra donde el ritmo es alto y venir aquí también me da ese plus y también me siento como muy confiado", admite el extremeño, "muy feliz" en el conjunto inglés al que llegó a principios de 2023 y donde reconoce que el nuevo técnico, Thomas Frank, "está haciendo un trabajo magnífico".

"El principio de temporada ha sido muy bueno, la verdad que es una pena que perdiésemos esa final en penaltis de la Supercopa contra el Paris Saint-Germain porque después de ir ganando 2-0 tienes que ganar ese título, pero para mí es uno de los mejores clubes del mundo y si no estás concentrado los 90 minutos es lo que pasa. La verdad es que estoy muy feliz y muy asentado en el Tottenham".

Un cambio respecto a la pasada temporada en la que los 'Spurs' estuvieron más cerca del descenso en la Premier League que de otros objetivos y que salvaron al final con el título de la Liga Europa que les dio el billete para jugar este año la Liga de Campeones.

"Muchísimo, muchísimo, si te digo que no te miento", replicó preguntado por si fue duro a nivel mental. "Nosotros estábamos centrados en la Liga Europa y en la Premier no teníamos esa confianza que veníamos teniendo en la Liga Europa durante todo el año. No salían las cosas, también movíamos el equipo, la línea y nos pasó factura. A nivel mental nos costó mucho ese año en Premier, pero al final ganamos la Liga Europa que te da mucho y arreglas el trabajo de la Premier", sentenció.