La Casa Real traslada sus felicitaciones por la celebración de la Fiesta Nacional

Por Newsroom Infobae

La Casa Real ha trasladado este domingo sus felicitaciones por la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre, cuyo acto central será el tradicional desfile militar en el centro de Madrid a partir de las 11.00 horas.

En la cuenta oficial de la Casa Real en la red social X ha publicado el mensaje "¡Feliz día de la Fiesta Nacional!", junto a un vídeo de la bandera española ondeando.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, presiden este domingo el acto central de los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad, el tradicional desfile militar que acoge Madrid. Este año, participan casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente los Reyes ofrecen una recepción en el Palacio Real. La gran novedad este año será la presencia por primera vez de la hija menor de los Reyes, tras haber alcanzado la mayoría de edad el pasado 29 de abril.

