CCOO y UGT se concentrarán el próximo jueves ante la sede de la CEOE contra la siniestralidad laboral

Las organizaciones sindicales CCOO y UGT se concentrarán el próximo jueves 16 de octubre ante la sede de la CEOE en Madrid para visibilizar la siniestralidad laboral y exigir soluciones dirigidas a avanzar hacia trabajos "decentes y libres de riesgos".

Así lo anunciaron el secretario general de CCOO de Industria, Francisco San José, y el de UGT-Fica, Mariano Hoya, en una rueda de prensa a principios de septiembre, en la que calificaron las muertes en el trabajo como "asesinatos laborales".

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, un total de 431 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta julio, cuatro menos que en igual periodo de 2024 (-0,9%). Del total de muertes, 351 fueron en jornada de trabajo, dos menos que en 2024 (-0,6%), y 80 fueron por siniestros 'in itínere', dos menos que igual periodo de 2024 (-2,4%).

La mayor parte de los accidentes mortales del periodo enero-julio se produjeron por infartos y derrames cerebrales (153), golpes por la caída de un trabajador (60), quedarse atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (46) y accidentes de tráfico (43), entre las principales causas.

Por su lado, los accidentes con baja laboral disminuyeron un 2,1% en los siete primeros meses del año, hasta un total de 356.668, de los que 306.109 se produjeron en el centro de trabajo (-2,5%) y 50.559 fueron accidentes 'in itínere', un 0,9% más.

Desde los sindicatos han asegurado que la mayoría de los accidentes laborales registrados se podrían evitar si se cumpliera la legislación y las medias existentes en materia de prevención y si las empresas, que son quienes tienen la mayor responsabilidad, tomaran conciencia de la necesidad de apostar por la cultura de la prevención poniendo todos los medios a su alcance.

ACTUALIZAR LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Desde los sindicatos han reclamado, entre otras medidas, destinar más recursos a mejorar la prevención y la seguridad en los centros de trabajo, así como acordar y actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que las organizaciones sindicales, patronales y el Ministerio de Trabajo llevan negociando en una mesa de diálogo social desde hace febrero de 2024.

Sobre la cuestión, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha denunciado el "cinismo y la desfachatez absoluta" de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme en esta mesa y ha indicado que la reforma "no puede esperar más", porque cada día fallecen en España tres personas en accidente laboral. Por su lado, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido en numerosas ocasiones tomarse el tema de la prevención "muy enserio".

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por su parte, ve "factible" que la mesa de diálogo social para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales pueda conseguir un acuerdo antes de noviembre.

"No podemos esperar más y me parece que la mejor manera de celebrar el aniversario de los 30 años de esta ley es culminar con un gran acuerdo en la mesa de diálogo social", indicó Díaz hace unas semanas en unas jornadas de UGT sobre salud laboral.