Agencias

Las Vegas Aces gana su tercer título de la WNBA en cuatro años

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las Vegas Aces ha ganado su tercer campeonato de la WNBA, la liga femenina de baloncesto profesional de Estados Unidos, en cuatro años tras derrotar a Phoenix Mercury (97-86) en el cuarto partido de las Finales.

Las Aces, comandadas por la pívot A'Ja Wilson, batieron a las Mercury en las primeras Finales de la WNBA al mejor de siete partidos en la historia de la liga, tras haber derrotado previamente a Indiana Fever y a Seattle Storm en las eliminatorias.

Wilson, que ganó el premio a la jugadora más valiosa (MVP) de la temporada regular, anotó 31 puntos y capturó nueve rebotes, además de repartir cuatro asistencias y poner tres tapones en el partido decisivo.

Además, promedió 28,5 puntos, 11,8 rebotes y dos tapones en la serie contra las Mercury y fue galardonada con el MVP de las Finales, su segundo galardón. Las escoltas Chelsea Gray y Jackie Young aportaron 18 tantos cada una y combinaron 11 rebotes y 12 asistencias.

Las Aces, que se originaron como las Utah Starzz cuando la WNBA se estrenó en 1997, ganaron su primer título en 2022 bajo el liderazgo de la entonces entrenadora de primer año Becky Hammon, convirtiéndose en el primer equipo de Las Vegas en ganar un título en una gran liga profesional estadounidense.

Un año después, se convirtieron en el primer equipo de la WNBA en más de 20 años en ganar campeonatos consecutivos. En 2024, fueron eliminadas en las semifinales de las eliminatorias por New York Liberty, que acabó ganando el título.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El actor argentino Luciano Castro se despide de la escena madrileña el domingo: "Lo más valioso es que siga sucediendo"

El actor argentino Luciano Castro

Mohamed Attaoui y el duelo Esther Guerrero-Marta Pérez, cartel en la Milla Urbana Manuel Pancorbo

Mohamed Attaoui y el duelo

El colectivo LGTBI de El Salvador, atrapado en la deriva autoritaria de Bukele: "Lo que queda es resistir"

El colectivo LGTBI de El

Unicef insta "encarecidamente" a que el alto al fuego en Gaza sirva de oportunidad para forjar una solución política

Unicef insta "encarecidamente" a que

Un nuevo examen médico a Trump destaca su "excelente salud" y que ha recibido un recuerdo de la vacuna del COVID

Un nuevo examen médico a