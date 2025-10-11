Agencias

Egipto confirma más de 20 jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij sobre Gaza

La Presidencia egipcia ha informado de que más de una veintena de jefes de Estado y de Gobierno estarán el lunes en Sharm el Sheij para participar en el acto de la firma del plan de paz estadounidenses para la Franja de Gaza.

"La cumbre internacional Cumbre de Paz de Sharm el Sheij estará copresididida por el presidente Abdelfatá al Sisi y el presidente estadounidense, Donald Trump, y en ella participarán los líderes de más de 20 países", ha informado la Presidencia Egipcia en un comunicado.

Esta cita "busca poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, reforzar las iniciativas para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Próximoi e impulsar una nueva era de seguridad y estabilidad regionales", ha destacado El Cairo.

La cita se enmarca en "la visión del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr la paz en la región y sus incansables esfuerzos para poner fin a los conflictos en todo el mundo".

No hay confirmación oficial de los asistentes, pero la ONU ha informado de que el secretario general del organismo, António Guterres, asistirá a la cita de Sharm el Sheij.

El portal de noticias estadounidense Axios ha informado de que en la lista están dirigentes y ministros de Asuntos Exteirores de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán, Indonesia, España, Japón, Azerbaiyán, Armenia, Hungría, India, El Salvador, Chipre, Grecia, Bahréin, Kuwait, Canadá o Irán. Israel no participa en el encuentro.

