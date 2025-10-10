Previa del España - Georgia

La selección masculina de fútbol se enfrenta este sábado a Georgia en el Estadio Martínez Valero de Elche a Georgia (20.45 horas/La1), en la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026, un duelo en el que la 'Roja' buscará el pleno de victorias pese a las importantes bajas ante un peligroso rival que llega segundo de grupo pero con su jugador más talentoso, Khvicha Kvaratskhelia, entre algodones.

El Martínez Valero de Elche se vestirá de gala para albergar un partido de España siete años después de aquel 6-0 a la por entonces subcampeona del mundo, Croacia, en la fase de grupos de la Liga de Naciones. La última prueba de que la ciudad ilicitana es talismán para la 'Roja', que ha sumado la victoria en los seis partidos que ha disputado allí, con 17 goles a favor sólo uno en contra.

Un partido que es clave de cara a la clasificación mundialista para España, ya que un tercer triunfo seguido le asentaría en lo más alto de la clasificación del Grupo E. Además, el triunfo le permitiría a la selección, que nunca ha perdido como local en una fase de clasificación para un Mundial, colocarse a un solo partido de igualar la racha de más partidos oficiales sin perder de la historia (29) y que data del periodo entre 2010 y 2013.

Sin embargo, los aficionados, que apuntan a abarrotar las gradas pese a las inclemencias meteorológicas, no podrán disfrutar de los dos jugadores que mejor personifican el estilo de este equipo: Lamine Yamal y Nico Williams. Tanto el extremo del FC Barcelona como el del Athletic Club causan baja en esta convocatoria y, por primera vez desde noviembre, ninguno de los dos estará presente en el once.

Un pequeño alivio para la defensa georgiana, que ha encajado 18 goles las últimas cuatro ocasiones que se ha medido a España. La última de ellas, en los octavos de la Eurocopa 2024, en la que la 'Roja' supo dar la vuelta al gol en propia puerta de Robin Le Normand con tantos de Rodri, Fabián Ruiz, Nico Williams y Dani Olmo. Todos ellos ausentes para este partido después de que el mediapunta del Barça no pudiera completar el último entrenamiento previo al partido por molestias físicas.

Así, el once que presentará Luis de la Fuente apunta a tener muchas novedades con el que se impuso con contundencia en Turquía (0-6). Los que sí apuntan a estar es el trío de centrocampistas formado por Zubimendi, Pedri y Mikel Merino, los dos primeros en el doble pivote y el último en la mediapunta. Fueron los grandes protagonistas del pasado parón con un rendimiento sublime y seis goles, y ahora quieren seguir demostrando a De la Fuente que están para ser su primera opción.

Más dudas hay en la zona defensiva y la delantera. La baja de Dean Huijsen abre la puerta de la titularidad a Pau Cubarsí por delante de Dani Vivian o un Aymeric Laporte, anterior 'jefe' de la zaga y que regresa a la selección casi un año después, para ser pareja de Le Normand, mientras que Pedro Porro sería el lateral en ausencia de Dani Carvajal.

Arriba, las opciones son muchas y variadas. Sólo Mikel Oyarzabal, máximo goleador de la 'era De la Fuente', parece con un puesto garantizado, ya sea en la punta de lanza o en un costado, con Ferran Torres, en buen momento goleador, como la otra opción más previsible. Álex Baena o dos jugadores más de banda como Jesús Rodríguez o Yeremi Pino sería la duda para completar el tridente ofensivo.

Enfrente estará la selección georgiana de Willy Sagnol, que se sitúa segunda en el Grupo E tras las dos primeras jornadas, en las que sumaron una derrota --ante Turquía (2-3)-- y una victoria --ante Bulgaria (3-0)--. Ahora, frente a España, necesitan puntuar para que sus opciones de estar por primera vez en la historia no se vean disminuidas. Un resultado positivo que ya consiguieron en territorio español en 2016, cuando ganaron un amistoso en el Coliseum de Getafe (0-1).

Eso sí, Georgia se presentará en Elche con la duda de su mejor jugador: Khvicha Kvaratskhelia. El extremo del PSG no ha participado por lesión en ninguno de los dos últimos partidos de su club, y todo apunta a que no será de la partida ante España, y así reservarlo para el duelo ante Turquía. Pese a ello, sigue siendo el jugador más peligroso de su selección, más aún teniendo en cuenta que ha marcado en sus últimos tres partidos con el equipo nacional.

El que sí estará salvo sorpresa de inicio es Georges Mikautadze. El delantero del Villarreal viene de marcar en la victoria de su selección ante Bulgaria y en los dos últimos partidos del 'Submarino Amarillo', por lo que llega en un gran momento de forma a la cita. Además, también apuntan a la titularidad viejos conocidos del fútbol español como Giorgi Mamardashvili, ex del Valencia, y Giorgi Kochorashvili, ex del Levante.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Pedri; Oyarzabal, Merino, Álex Baena; y Ferran Torres.

GEORGIA: Mamardashvili; Kakabadze, Lochoshvili, Gocholeishvili, Azarov; Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Mikautadze y Kvernadze.

--ÁRBITRO: Manfredas Lukjancukas (LTU).

--ESTADIO: Martínez Valero (Elche).

--HORA: 20.45/La 1.