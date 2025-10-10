Agencias

Levantan la alerta de tsunami por el terremoto de 7,4 en el sur de Filipinas

Manila, 10 oct (EFE).- El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico y la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) levantaron este viernes la alerta de tsunami activada previamente por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió hoy el sur de Filipinas, que ha causado al menos un fallecido por el momento.

"Según los datos disponibles, la amenaza de tsunami ha pasado (...) Ya no existe amenaza de tsunami", apunta el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en su última actualización, que pide a autoridades y población permanecer en alerta ante el riesgo de "fluctuaciones menores en el nivel del mar en zonas costeras cerca del terremoto durante las próximas horas".

El centro dice que se han registrado olas de 19 centímetros por encima del nivel de la marea. Phivolcs, por su parte, canceló todas las alertas de tsunami escasas horas después de que el sismo sacudiera la isla de Mindanao, en la región meridional de Filipinas, y después de que lo hiciera el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

