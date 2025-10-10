Indonesia veta a seis gimnastas israelíes clasificados para participar en el Mundial

Yakarta, 10 oct (EFE).- El Gobierno de Indonesia informó este viernes de que ha vetado la entrada al país a seis gimnastas israelíes clasificados para participar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se celebra en Yakarta entre el 19 y 25 de octubre.

"Esta política se alinea con los principios básicos de la política exterior de Indonesia, que enfatiza constantemente la ausencia de relaciones diplomáticas o cualquier tipo de contacto con Israel hasta que este país reconozca la independencia y la plena soberanía del Estado de Palestina", apunta el comunicado emitido hoy por el Ministerio Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Asuntos Penitenciarios.

La directriz fue emitida en concordancia con la postura del presidente, Prabowo Subianto, con Israel, apunta el texto oficial.

"El presidente ha condenado enérgicamente las acciones represivas de Israel contra el pueblo palestino, particularmente en Gaza", subraya el comunicado en referencia a recientes discursos del dirigente, entre ellos el pronunciado en septiembre en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Israel es uno de los 86 países con representación en el Mundial de Gimnasia Artística, con una delegación donde destaca Artem Dolgopyat, medalla de oro olímpico en los Juegos de Tokio 2020 y plata en París 2024 en la modalidad de suelo y actual campeón mundial en esta misma categoría.

Indonesia, país con la mayor población musulmana en el mundo, no mantienen relaciones diplomáticas con Israel y salvaguarda el derecho a existir de Palestina en la Constitución indonesia.

Aunque en mayo, Prabowo abrió la puerta en una inusual sugerencia al reconocimiento de Tel Aviv y el establecimiento de relaciones diplomáticas con el país hebreo si este hace lo propio con Palestina.

El veto a los gimnastas israelíes recuerda a lo sucedido en marzo de 2023 cuando Indonesia iba a organizar el Mundial de Fútbol Sub-20, pero que fue trasladado a Argentina debido a que políticos del país asiático pedían vetar la entrada de la selección israelí.