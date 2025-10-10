Agencias

Copilot para Windows podrá acceder a información de Gmail y crear documentos de Word y PowerPoint

Por Newsroom Infobae

Guardar

Copilot para Windows podrá conectarse con las aplicaciones personales, como Gmail o OneDrive, para acceder a información de servicios tanto como propios como de terceros, y crear documentos de Word y PowerPoint.

La actualización de la aplicación Copilot para Windows introducirá dos novedades, que ya están disponibles para los participantes del programa de pruebas Windows Insider.

Una de ellas son los conectores, que permiten que Copilot conecte con aplicaciones personales de Microsoft y de Google para encontrar información entre distintas cuentas, como explica en un comunicado compartido en su blog oficial.

Es una función opcional, compatible con OneDrive, Outlook, Google Drive, Gmail, Google Calendar y Google Contacts.

La otra novedad facilitará la creación y exportación de documentos en distintos formatos. Con una indicación, Copilot podrá generar un documentos de Word, Excel, Pdf y PowerPoint a partir de la información con la que se esté trabajando con el asistente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Grupo Cappuccino adquiere el histórico Café Gijón, símbolo de la vida cultural de Madrid

Grupo Cappuccino adquiere el histórico

El productor y compositor Andrés Costureras aborda en su último álbum qué significa vivir con Trastorno Bipolar Tipo 2

El productor y compositor Andrés

La Asociación MPS-Lisosomales pide ampliar el cribado neonatal al síndrome de Sanfilippo y a otras mucopolisacaridosis

Infobae

La mallorquina Reyes Rigo llega a un acuerdo con la Fiscalía israelí para ser deportada de vuelta a España

La mallorquina Reyes Rigo llega

Macron felicita por teléfono a María Corina Machado, que "encarna la esperanza de todo un pueblo"

Macron felicita por teléfono a