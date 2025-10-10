Copilot para Windows podrá acceder a información de Gmail y crear documentos de Word y PowerPoint

Copilot para Windows podrá conectarse con las aplicaciones personales, como Gmail o OneDrive, para acceder a información de servicios tanto como propios como de terceros, y crear documentos de Word y PowerPoint.

La actualización de la aplicación Copilot para Windows introducirá dos novedades, que ya están disponibles para los participantes del programa de pruebas Windows Insider.

Una de ellas son los conectores, que permiten que Copilot conecte con aplicaciones personales de Microsoft y de Google para encontrar información entre distintas cuentas, como explica en un comunicado compartido en su blog oficial.

Es una función opcional, compatible con OneDrive, Outlook, Google Drive, Gmail, Google Calendar y Google Contacts.

La otra novedad facilitará la creación y exportación de documentos en distintos formatos. Con una indicación, Copilot podrá generar un documentos de Word, Excel, Pdf y PowerPoint a partir de la información con la que se esté trabajando con el asistente.