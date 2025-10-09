Agencias

Hostelería de España y Just Eat se alían en el primer curso para restaurantes que quieran hacer 'delivery'

Just Eat, plataforma de reparto a domicilio 'online', y Hostelería de España se han unido para lanzar el primer curso para los restaurantes que quieran hacer 'delivery', según informan en un comunicado.

En concreto, el curso 'El 'delivery' como Herramienta de Éxito para la Hostelería' tiene el objetivo de ofrecer a los profesionales una visión integral y aplicada para gestionar el 'delivery' como una unidad de negocio rentable y eficiente.

Esta formación está dirigida a gerentes y propietarios de establecimientos hosteleros, responsables de operaciones, marketing o transformación digital en negocios de restauración y otros profesionales de la industria.

Los datos del 'Gastrómetro' de Just Eat 2024 muestran que el sector de comida a domicilio seguirá creciendo durante los próximos cuatro años, según datos de Statista y se prevé un crecimiento de cerca del 27% de cara a 2028, lo que refuerza la importancia para los establecimientos de formar parte del día a día de los consumidores.

"Esta formación intensiva es un reflejo de nuestro compromiso por la profesionalización de nuestros partners. En Just Eat, entendemos el delivery como un negocio para el hostelero. Por ello, aportamos el canal de venta, y también valor estratégico y conocimiento en cumplimiento normativo y trazabilidad, elementos cruciales para operar con seguridad y responsabilidad", ha asegurado el director general de Just Eat en España, Íñigo Barea.

Por su parte, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha recordado que la hostelería es "intensiva en creación de empleo, como demuestran los más de dos millones de trabajadores que ha alcanzado este año". "Este curso en 'delivery' ofrece cualificación muy avanzada en una tendencia en continuo auge", ha señalado.

