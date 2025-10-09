Desactivan cargas explosivas colocadas en un vehículo fuera de una cárcel en Ecuador

Quito, 9 oct (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, confirmó este jueves la desactivación de cargas explosivas pegadas a un bombona de gas, hallada en un vehículo estacionado fuera de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país.

"En relación a la amenaza de coche bomba en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, informo que, las cinco cargas explosivas pegadas a un cilindro de gas, compuesta por explosivos secundarios fueron DESACTIVADAS", escribió en su cuenta de la red social X.

Más temprano, Reimberg había informado que, ante rumores de un posible intento de atentado con un coche bomba, se desalojaron los alrededores de la cárcel de mayor seguridad del país, conocida como La Roca, situada en el mismo complejo carcelario que la Penitenciaría del Litoral.

El funcionario dijo que habían recibido información por parte de inteligencia policial de que se quería atentar contra la cárcel y que en los exteriores del complejo había un vehículo en el que sospechaban que había "una fuerte carga de explosivos".

Entre otros ciudadanos, en La Roca cumple sentencia por casos de corrupción Jorge Glas, quien fue vicepresidente de Ecuador en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Guayas es una de las provincias más afectadas por la violencia en Ecuador, que las autoridades atribuyen a grupos de delincuencia organizada, vinculada con el narcotráfico.

El pasado lunes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por treinta días el estado de excepción en las provincias costeras de Guayas, El Oro y Manabí, así como la tropical de Los Ríos y en el cantón Echeandía de la provincia andina de Bolívar, las zonas más afectadas por la actividad del crimen organizado.

El Decreto Ejecutivo 175 que regula la norma justifica la renovación por la "grave conmoción interna" registrada en estas zonas. El texto recoge información periodística desde finales de septiembre hasta el 3 de octubre con noticias sobre inseguridad y violencia.