Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 9 de octubre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-espana-cifras-datos-estadisticas/420

-- 14.00 horas. IPC de México, gráficos

https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-datos-graficos/656

-- 14.00 horas. IPC de Brasil, gráficos

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos/659

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

