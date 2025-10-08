La ONU eleva a diez sus empleados recientemente por los hutíes de Yemen, alcanzando la cifra de 54 desde 2021

Naciones Unidas ha confirmado este martes que son diez sus empleados retenidos recientemente por los rebeldes hutíes en Yemen, un día después de denunciar la detención "arbitraria" de nueve de ellos, lo que eleva a 54 la cifra total de miembros de la ONU en manos del grupo fundamentalista.

"Lamentablemente, esta mañana nuestros colegas en Yemen nos han informado de la detención de otro miembro del personal de Naciones Unidas. Esto eleva a 54 el número total de miembros del personal de Naciones Unidas detenidos arbitrariamente en Yemen, y esto se remonta a 2021", ha señalado el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéfane Dujarric.

En una rueda de prensa, ha reiterado las palabras del secretario general, António Guterres, condenando "enérgicamente" estas detenciones, que llegan apenas un mes después de que la insurgencia hutí retuviera a otra veintena de personas cuando asaltaron instalaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de otras agencias presentes en las zonas bajo su control, en el norte del país.

Asimismo, ha denunciado la "continua confiscación ilegal" de instalaciones y bienes de la ONU, alegando además que "obstaculizan (su) capacidad para operar y prestar asistencia esencial" en el país árabe, que enfrenta una grave crisis humanitaria desatada por un conflicto iniciado hace ya una década.

"El secretario general sigue profundamente preocupado por la seguridad del personal de Naciones Unidas en Yemen", ha agregado Dujarric, antes de volver a hacer un llamamiento "urgente" para que sean liberados "inmediata e incondicionalmente" todos los empleados tanto de la ONU como de ONG y misiones diplomáticas que siguen en manos del grupo fundamentalista. "Deben ser respetados y protegidos de conformidad con el Derecho Internacional aplicable", ha recordado.

En este sentido, ha defendido la necesidad de que el personal de Naciones Unidas haga su labor "con independencia y sin trabas" y ha asegurado que el organismo "seguirá trabajando incansablemente (...) para garantizar la liberación segura e inmediata de todo el personal detenido arbitrariamente, así como la devolución de las oficinas y otros bienes de las agencias de la ONU".