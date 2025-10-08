El nuevo HMD Touch 4G es un 'dumbphone' inteligente con una pantalla táctil de 3,2 pulgadas y aplicaciones de mensajería

HMD ha presentado su nuevo dispositivo móvil Touch 4G, que se presenta como una versión híbrida de un 'smartphone' con características propias de un móvil tonto, todo ello en un diseño de tamaño muy reducido, con una pantalla táctil de 3,2 pulgadas, cámara de 2 MP y aplicaciones como Express Chat.

A diferencia de los 'smartphones' actuales, habitualmente los teléfonos tontos o 'dumbphones' son dispositivos móviles básicos que cuentan con funciones limitadas, sobre todo, enfocadas en las llamadas y los mensajes de texto. Es decir, que no cuentan con acceso a Internet ni aplicaciones avanzadas. Además, también se singularizan por disponer de un diseño basado en botones físicos.

En este marco, HMD ha presentado en india un nuevo dispositivo móvil que difumina la línea entre los dos conceptos de teléfono, con el nuevo HMD Touch 4G, que integra cuestiones como una pantalla táctil y funciones para videollamadas, pero mantiene "la simplicidad, fiabilidad y el precio de un teléfono básico".

Así lo ha dado a conocer la tecnológica, que define este nuevo dispositivo como "un teléfono híbrido" que "conecta los mundos de los teléfonos básicos y los 'smartphones'", tal y como ha compartido en su web.

En lo relativo a su diseño, se trata de un móvil de tamaño reducido, con un peso de alrededor 100 gramos, un grosor de 10,85 mm y una altura de 102,3 mm. Asimismo, ofrece líneas redondeadas en los bordes laterales y bordes rectos en la parte superior e inferior, y se ha lanzado en los colores negro y verde azulado con botones de volumen, tecla de encendido y botón de llamada rápida.

En la parte trasera destaca la cámara, que cuenta con un sensor de 2 MP y un flash. Por su parte, incluye una cámara delantera de 0,3 MP. Igualmente, también sobresale por estar equipado con una pantalla táctil de 3,2 pulgadas y cristal de cubierta 2.5D, que ofrece una resolución QVGA.

La batería cuenta con una capacidad de 1950 mAh, con lo que, según asegura HMD ofrece hasta 30 horas de autonomía. Además, cuenta con una configuración de 64 MB de memoria RAM y hasta 128 MB de almacenamiento interno, aunque admite tarjetas MicroSD de hasta 32 GB. Todo ello impulsado por un procesador Unisoc T127.

SERVICIO TELEFÓNICO EN LA NUBE Y EXPRESS CHAT

Es en lo relativo a sus servicios cuando el HMD Touch 4G integra capacidades de 'smartphone'. Así, está equipado con el Servicio Telefónico en la Nube y la aplicación Express Chat, todo ello impulsado por su sistema operativo propio RTOS táctil.

En este sentido, con el Servicio Telefónico en la Nube, los usuarios pueden acceder a funciones de entretenimiento, redes sociales, juegos y búsquedas de información. Esto se debe a que el dispositivo ofrece accesos directos del navegador alojados en la nube para dichos servicios. Por ejemplo, para resultados de noticias o para consultar el pronóstico del tiempo.

La aplicación Express Chat, por su parte, permite enviar mensajes de texto tanto individuales como grupales y hacer videollamadas con otros usuarios. Esta aplicación también está disponible para su descarga en otros dispositivos Android o iOS, de manera que los usuarios pueden contactar con cualquier dispositivo

Además de todo ello, el Touch 4G incluye conectividad Bluetooth 5.0, punto de acceso WiFi, toma de auriculares de 3,5 mm y conexión USB-C. Con todo, se ha lanzado en India por 3,999 rupias (alrededor de 38,73 euros al cambio).

"No es un teléfono con teclado clásico. No es un smartphone voluminoso. Es un teléfono híbrido que combina lo mejor de ambos mundos: servicio de telefonía en la nube, videollamadas y mensajería de voz a través de la app Express Chat con otros usuarios de Express Chat, compatibilidad con WiFi y pantalla táctil, todo en un pequeño dispositivo", subraya HMD.