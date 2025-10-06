Agencias

Trump destaca que Hamás "ha accedido a cosas muy importantes" al aceptar su plan de paz

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado de nuevo su optimismo sobre las perspectivas de paz en Gaza y ha destacado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), "ha accedido a cosas muy importantes".

"Creo que Hamás ha accedido a cosas que son muy importantes", ha afirmado Trump en una entrevista en un programa de la cadena de televisión estadounidense CNN.

Trump ha respondido a las informaciones sobre sus supuestas críticas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en concreto al reprocharle sus pocas cesiones. "No. Es falso. Ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo en este acuerdo", ha argüido.

"Pero es un acuerdo que, increíblemente, en el que todo el mundo se ha unido. Todos se han unido. No, Israel ha sido estupendo. Todos han sido buenos. Creo que vamos a conseguir que se llegue a un acuerdo", ha asegurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 106 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes

Al menos 106 muertos en

LeBron James anuncia este martes "la decisión de todas las decisiones"

LeBron James anuncia este martes

(Crónica) Cultural y Albacete se quedan sin pólvora en el Reino de León

(Crónica) Cultural y Albacete se

Dimite un diputado de uno de los partidos del Gobierno en medio de las protestas sociales en Marruecos

Dimite un diputado de uno

España arranca su concentración en Las Rozas

España arranca su concentración en