Alfonso Diez se deshace en elogios hablando de la Familia Alba

Alfonso Diez vivió este sábado uno de los días más especiales del año. Volvió a Sevilla, a la iglesia donde contrajo matrimonio con la Duquesa de Alba, donde descansan parte de sus cenizas y se reencontró con los hijos de esta para celebrar por todo lo alto la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.

Un día repleto de emociones que terminó á última hora de la tarde, después de disfrutar del convite en la Finca Las Arroyuelas y con un Alfonso muy feliz que atendía a la prensa en las inmediaciones.

Allí, Alfonso desvelaba que había visto a los novios "muy guapos y estupendos" y que el convite había ido "muy bien, ha sido extraordinario", pero lo más importante es la declaración de amor que tuvo para los Alba: "Les quiero mucho".

A pesar de que sus inicios con Doña Cayetana fueron difíciles por la negativa de alguno de sus hijos a aceptar la relación, el paso del tiempo puso las cosas en su sitio y Alfonso consiguió su sitio en la familia. Tanto es así que después de la muerte de la Duquesa de Alba sigue teniendo relación con todos ellos, demostrando que siguen formando parte de su vida.