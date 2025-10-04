Venezuela denuncia la financiación de ExxonMobil a Guyana para una "agresión militar"

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha denunciado que la financiación de la petrolera estadounidense ExxonMobil está financiando al Gobierno de Guyana para una "agresión militar" contra territorio venezolano.

"La ExxonMobil está financiando al Gobierno de Guyana para propiciar una agresión militar, una agresión guerrerista de Estados Unidos, no solamente contra Venezuela, sino en nuestro mar Caribe", ha afirmado Rodríguez este pasado viernes durante una conferencia celebrada en Caracas.

Rodríguez ha cuestionado además las "ejecuciones extrajudiciales y sumarias" de las que acusa a las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el Caribe después de los ataques contra embarcaciones venezolanas supuestamente de narcotraficantes. "Asesinan a nacionales de nuestros países", ha denunciado.

La vicepresidenta, que es también ministra para Hidrocarburos, ha defendido que no se debe "repetir el pasado" de "países víctimas de esclavitud, de colonialismo, de neocolonialismo, de expansión imperialista".

En el acto también ha participado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien ha destacado que "Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga y llámese como se llame".

"¿Es alternativa, volverse colonia de los Estados Unidos? ¿Es alternativa ser una estrella más o un estado asociado al imperio? ¿Es alternativa ser esclavos de ellos, de los supremacistas que nos desprecian?", ha planteado Maduro.

Los venezolanos "le daremos en su justa medida una lección moral, ética y política a ese imperio en los años que están por venir", ha advertido.

Además, Maduro ha expresado su respaldo a las protestas y movilizaciones propalestinas en Europa. "Admiro las imágenes hermosas de los pueblos de Europa", ha subrayado.

Guyana, vecino oriental de Venezuela, controla el territorio del Esequibo, que Venezuela reclama como propio. Se trata de una región de 159.542 kilómetros cuadrados que posee importantes recursos naturales --petroleros, gasísticos, mineros, hidráulicos y forestales-- y un gran potencial turístico.

La disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo data de hace casi dos siglos, si bien ha sido hace cinco años con el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros bajo sus aguas cuando se reavivó el conflicto.