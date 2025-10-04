La Policía informa de seis detenciones relacionadas con el ataque contra la sinagoga de Mánchester

La Policía de Mánchester ha informado este sábado de la detención de hasta seis personas por su presunta implicación en el ataque del pasado jueves en una sinagoga de Mánchester en el que murieron tres personas, incluido el asaltante.

"Nuestra investigación sobre el terrible incidente terrorista ocurrido frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park continúa (...). Hemos conseguido órdenes de detención adicional para cuatro individuos ya detenidos (...) y una mujer de 18 años y un hombre de 43 han sido detenidos en Farnworth", ha indicado la Policía del Gran Mánchester en un mensaje publicado en su página web oficial.

Todos los detenidos están acusados por "cometer, peparar e instigar actos de terrorismo", ha explicado la Policía. Se trata de tres hombres y tres mujeres de entre 18 y 61 años.

El autor del ataque, identificado como Jihad al Shamie, de 35 años, murió tiroteado por la Policía después de embestir con un coche contra los transeúntes y de agredir a varias personas con un cuchillo mientras intentaba llegar al templo judío. Una de las víctimas fallecidas fue tiroteada por los propios agentes.

El ataque de la sinagoga ha exacerbado la tensión social en el país, escenario desde hace meses de protestas propalestinas. En este contexto, la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, pidió el viernes a los organizadores de las marchas convocadas para este sábado que las suspendieran "al menos unos días, sólo para darle a la comunidad judía de aquí la oportunidad de procesar lo sucedido y comenzar el proceso de duelo", ha declarado a la cadena GB News.