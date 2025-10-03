Agencias

Terelu Campos guarda silencio horas antes de la entrevista de Carlo Costanzia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Carlo Costanzia hijo rompe su silencio en '¡De viernes!' después de la polémica publicación de las memorias de su madre, del posado en el cumpleaños de Terelu Campos con su padre y del cruce de indirectas que ha tenido la colaboradora de televisión y la modelo en los últimos días.

Sin embargo, parece que a la madre de Alejandra Rubio no le hace niguna gracia que el tema se siga estirando y que ahora sea su yerno el que se siente en un plató para hablar de la polémica... por lo menos eso es lo que refleja su rostro cuando se le ha preguntado por ello.

Como cada viernes, la hija de María Teresa Campos se ha reunido con sus compañeros en el bar de enfrente de Telecinco horas antes de prepararse para aparecer en '¡De viernes!' y al ser preguntada por la entrevista que ofrecerá Costanzia hijo, su rostro ni se inmutaba.

Seria y con cara de pocos amigos, Terelu ha preferido guardar silencio y ha aconsejado a los reporteros, después de aguantar todas las cuestiones que están en el aire, que estén pendientes de su aparición esta noche: "Lo que tenéis que hacer es ver '¡De viernes!' hoy y así estáis informados".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La actividad del sector servicios de EEUU se moderó en septiembre, pero cerró un trimestre "impresionante"

La actividad del sector servicios

(Previa) El Athletic necesita reaccionar ante un Mallorca al alza

(Previa) El Athletic necesita reaccionar

BlackRock ultima un acuerdo para comprar Aligned Data Centers por más de 34.000 millones de euros

BlackRock ultima un acuerdo para

Un grupo de abogados denuncia violaciones "sistemáticas" de los derechos de los activistas de la flotilla

Un grupo de abogados denuncia

La Casa Blanca advierte nuevamente de posibles despidos antes de la votación en el Senado

La Casa Blanca advierte nuevamente