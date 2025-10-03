Terelu Campos guarda silencio horas antes de la entrevista de Carlo Costanzia

Carlo Costanzia hijo rompe su silencio en '¡De viernes!' después de la polémica publicación de las memorias de su madre, del posado en el cumpleaños de Terelu Campos con su padre y del cruce de indirectas que ha tenido la colaboradora de televisión y la modelo en los últimos días.

Sin embargo, parece que a la madre de Alejandra Rubio no le hace niguna gracia que el tema se siga estirando y que ahora sea su yerno el que se siente en un plató para hablar de la polémica... por lo menos eso es lo que refleja su rostro cuando se le ha preguntado por ello.

Como cada viernes, la hija de María Teresa Campos se ha reunido con sus compañeros en el bar de enfrente de Telecinco horas antes de prepararse para aparecer en '¡De viernes!' y al ser preguntada por la entrevista que ofrecerá Costanzia hijo, su rostro ni se inmutaba.

Seria y con cara de pocos amigos, Terelu ha preferido guardar silencio y ha aconsejado a los reporteros, después de aguantar todas las cuestiones que están en el aire, que estén pendientes de su aparición esta noche: "Lo que tenéis que hacer es ver '¡De viernes!' hoy y así estáis informados".