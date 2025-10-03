La brasileña JBS invierte 114 millones en una nueva planta avícola en Paraguay

El gigante cárnico brasileño JBR ha confirmado una inversión de 135 millones de dólares (114 millones de euros) en una nueva plataforma avícola que se ubicará en Caaguazú (Paraguay), según informó el Gobierno del país.

El proyecto contempla una planta con capacidad para procesar 100.000 aves por día y la generación de 1.100 empleos directos en el distrito de Juan Eulogio Estigarribia, además de la instalación de 28 granjas de material genético e incubadoras.

Esta inversión supone la vuelta de JBS al país que abandonó en 2017, cuando vendió sus tres plantas industriales a Minerva Foods por valor de 300 millones de dólares (255 millones de euros).

"Estamos volviendo a poner un pie en Paraguay con la producción avícola. No es solo una decisión de producción, es una decisión de tener a Paraguay como una expansión de nuestra plataforma mundial. Nuestra misión es grande y vamos a necesitar que la misión del país esté a la altura", ha remarcado sobre su vuelta al país el consejero delegado global de JBS, Gilberto Tomazoni.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó durante el acto de presentación que Brasil es hoy el mayor inversor extranjero en Paraguay. "Queremos duplicar nuestra economía en los próximos diez años, y creemos que el camino es mano a mano con el sector privado", ha añadido.