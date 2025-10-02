Agencias

Obispos españoles califican de "masacre" la ofensiva israeli en Gaza que ven "desproporcionada e inhumana"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los obispos españoles han clamado contra la "masacre" en Gaza y han calificado de "desproporcionada e inhumana" la respuesta del Gobierno de Israel contra la población civil de la Franja.

"Ningún fin justifica nunca el empleo de medios perversos como el terrorismo de Hamás o la masacre, respuesta desproporcionada e inhumana, a la que el Gobierno de Israel está sometiendo a la población civil de Gaza por los crímenes execrables cometidos el 7 de octubre", subrayan en una nota aprobada durante la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En el comunicado, leído este jueves por el secretario general de la CEE, Francisco Cesar García Magán, en rueda de prensa, los prelados subrayan que es "imprescindible parar la guerra, liberar a los rehenes, condenar el terrorismo y edificar unas relaciones entre las personas y los pueblos desde el respeto a la dignidad sagrada de la vida humana, la legalidad internacional y la búsqueda del bien común".

Ante "tanto sufrimiento provocado injustamente", según añaden, no pueden "permanecer indiferentes".

BIENVENIDA AL PLAN DE TRUMP

Asimismo, dan la "bienvenida" a las iniciativas para lograr la paz y urgen a rezar por la paz, no solo en Gaza, sino también en Ucrania, Sudán, Myanmar, región del Sahel, Haití, Nigeria y otros países y zonas del mundo que están en guerra.

"Es urgente, como creyentes seguir orando y, como ciudadanos, mantener un posicionamiento moral y político que se una a la palabra del mismo Dios para gritar: ¡no matarás!", zanjan.

Preguntados por si durante la reunión de los obispos, han debatido sobre el uso de la palabra 'genocidio' en el comunicado, García Magán ha señalado que no ha salido esta palabra durante la reunión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno palestino condena la "agresión" de Israel a la Global Sumud Flotilla y aplaude a los activistas

El Gobierno palestino condena la

El Barça-Olympiacos de la tercera jornada de la 'Champions' también se jugará en Montjuïc

El Barça-Olympiacos de la tercera

Mango sitúa a Estados Unidos entre sus cinco principales mercados tras su rápida expansión

Mango sitúa a Estados Unidos

Un fósil de reptil jurásico difumina la línea entre serpiente y lagarto

Un fósil de reptil jurásico

Google niega que el 'sideloading' vaya a desaparecer del ecosistema Android con la verificación de desarrolladores

Google niega que el 'sideloading'