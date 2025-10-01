Google reintroduce la herramienta de grabación de llamadas para dispositivos Pixel, a partir de la serie Pixel 6

Con la llegada de la nueva serie Pixel 10, Google ha anunciado nuevas funciones para la experiencia de llamadas en dispositivos Pixel, incluida una opción de grabación de llamadas que estará disponible de nuevo para todos los 'smartphones' Pixel, desde la versión Pixel 6 y modelos posteriores a nivel global.

A partir de Android 9, Google comenzó a limitar el acceso a su función para grabar llamadas, así como el uso de aplicaciones de terceros para grabar las conversaciones telefónicas, en parte, debido a las distintas legislaciones y normativas de privacidad de cada país.

Sin embargo, tras introducir las capacidades de Inteligencia Artificial (IA) de Gemini en los dispositivos Android, concretamente en los Pixel, que incluyen opciones para resumir y transcribir llamadas de cara a facilitar la productividad para los usuarios, la limitación de grabar llamadas se ha visto alterada.

Como consecuencia, Google ha anunciado ahora que los dispositivos Pixel dispondrán nuevamente de una opción para grabar llamadas a nivel global, con el objetivo de ofrecer este servicio a los dispositivos que no admitan la función más completa impulsada por IA de Notas de llamadas.

Así lo ha compartido la compañía en un comunicado en su blog, donde ha detallado que, con el reciente lanzamiento de los nuevos Pixel 10, se incluyen nuevas funciones para la experiencia de llamadas y mensajería.

Concretamente, se trata de funciones como las Notas de llamada mejoradas, que resume las llamadas subrayando los puntos relevantes y permite recordar detalles importantes. Esta función se ha mejorado con la capacidad de sugerir eventos de calendario, tareas y recordatorios, que se pueden crear con un solo toque después de la llamada.

Igualmente, las llamadas disponen de una opción de traducción de voz, que funciona completamente en el dispositivo y utiliza la IA para traducir las llamadas telefónicas en tiempo real, incluso, "conservando el sonido de la voz de cada interlocutor".

También se ha comenzado a extender la herramienta de filtrado de llamadas y detección de estafas a más países, como Australia, Canadá, Gran Bretaña e Irlanda. Y los usuarios recibirán un mensaje con una transcripción en tiempo real de las llamadas perdidas o rechazadas del spam.

EXPANSIÓN DE GRABACIÓN DE LLAMADAS

En este marco, Google ha subrayado que, incluso sin transcripción ni toma de notas con IA, la grabación de llamadas básica "es una función muy útil para algunos tipos de llamadas", por lo que, en todos los países donde Pixel es compatible, la tecnológica ha reintroducido la función de Grabación de Llamadas.

Concretamente, ha matizado que estará disponible en los 'smartphones' Pixel 6 y modelos posteriores, para dispositivos que no admitan la función más completa de Notas de llamada. Esto incluye las series Pixel 6, 7, 8, 9 y 10. Igualmente, ha señalado que se reproducirá una advertencia por defecto de que se está grabando la llamada para respetar la privacidad de la otra persona.

Con todo ello, Google ha matizado que esta expansión de la función de grabación de llamadas ya se ha comenzado a implementar y se irá extendiendo a todas las regiones a lo largo del año.

Se ha de tener en cuenta que la grabación de llamadas no es una acción ilegal en España, aunque existen restricciones como que no se puede grabar una conversación en la que no se está participando, así como que no se puede distribuir la grabación de la llamada.