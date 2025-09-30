Agencias

Bruselas confirma la conclusión del proceso de escrutinio de Ucrania, paso previo a negociar con la UE

La Comisión Europea ha confirmado este martes que Ucrania ha concluido el proceso de escrutinio, el examen preliminar del Ejecutivo comunitario que refleja el nivel de alineamiento con la legislación de la Unión Europea de un país candidato, un requerimiento necesario para poder abrir las negociaciones de adhesión al bloque.

"Es una parte fundamental de las negociaciones de adhesión a la UE, y su conclusión satisfactoria acerca a Ucrania un paso más a la adhesión a la UE", ha señalado la Comisión Europea en un comunicado.

El proceso vis a vis con Kiev iniciado en julio del año pasado, aunque fue formalmente anunciado a principios de 2024, ha concluido satisfactoriamente gracias a una "rápida finalización", que Bruselas atribuye a "la dedicación, profesionalidad y motivación de Ucrania" para llevar a cabo las reformas europeas y alinearse con las normas de la UE.

"Lograr esto en medio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania es una demostración notable de la resiliencia y determinación del país", ha valorado el Ejecutivo europeo.

Este primer trámite técnico consiste en un examen preliminar que refleja el nivel de alineamiento con la legislación de la UE de un país candidato y apunta la dirección para lograr una mayor armonización, esbozando así las reformas futuras para asegurar que el marco jurídico del país candidato es compatible con los estándares de la UE.

El proceso implica un trabajo bilateral para evaluar la legislación y administración pública desde cuestiones de seguridad alimentaria o política agraria hasta depuración de aguas.

EuropaPress

