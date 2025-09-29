Fani Carbajo se cobra su venganza y revela el gran "secreto" de Miri Pérez-Cabrero

Dispuesta a seguir dando que hablar tras convertirse el pasado jueves en la tercera expulsada de 'Supervivientes All Stars 2025' tras las salidas de Kike Calleja y Elena Rodríguez, Fani Carbajo ha soltado un bombazo que afecta directamente a dos de sus compañeros antes de abandonar definitivamente Los Cayos Cochinos, "un secreto que nadie se ha atrevido a contar en la playa" y con el que, en palabras de Sandra Barneda, "pretende quitarle la careta a alguien que continúa en la aventura, y con el que está dispuesta a dejarnos helados".

Se trata de Miri Pérez-Cabrero, con la que tanto la de 'La isla de las Tentaciones' como su amiga Adara Molinero han tenido sendos encontronazos, y a la que Fani ha decidido destapar tras poner punto y final a su paso por el reality: "Ahora que estoy expulsada lo voy a contar. Miri me ha reconocido que no le gusta nada Albalá, que si estuviera fuera no se hubiera fijado en él porque es un chico muy paradito, porque sus compañeras no paran de criticarle y me da a mí que está esperando a la unificación para hacer carpeta".

"Él sí está pillado por Miri, pero Miri por él no. Y cuando se entere podría hacerle bastante daño" ha apuntado, revelando que sabe que la influencer no siente nada por el ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun porque "nos lo ha confesado a Adara, a Sonia y a mí siempre detrás de una cámara. Dijo exactamente que no sentía nada por Albalá, pero bueno, que ya verá lo que pasaría".

"Cuando nos separaron de playa, ella al principio nunca iba a ver Albalá y Albalá estaba muy preocupado por ella. Hasta que de repente un día en palapa Jessica y Gloria dijeron 'Pues Albalá ya no pregunta tanto por Miri como antes'. Entonces a Miri le hizo 'click' la cabeza y al día siguiente fue a la ventana" ha asegurado, convencida de que Miri "siempre está pensando en qué estrategia seguir. No se está moviendo por el corazón, sino por el cerebro".