Chivite defiende su "honorabilidad" y acusa al PP de convertir la 'comisión Koldo' del Senado en un "circo romano"

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha reivindicado desde el Senado su "honorabilidad" y ante las "falsas acusaciones" de corrupción en el 'caso Koldo', a la vez que ha acusado a los 'populares' de usar su mayoría en la Cámara Alta para crear una comisión de investigación que, a su juicio, se ha convertido en un "circo romano".

Así se ha pronunciado Chivite en una breve atención a los periodistas antes de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', apostillando que acude a esta cita "con tranquilidad y paz".

"Vengo a defender la honorabilidad de mi Gobierno, de todos los consejeros y consejeras y desde luego también la mía propia", ha proclamado Chivite, que ha desdeñado las "falsas acusaciones" que le están haciendo de corrupción e insistiendo en que no ha cometido "ninguna ilegalidad".

Al hilo, ha criticado a quienes "pretenden manchar la imagen de Navarra con falsas acusaciones de corrupción", recalcando que espera poder demostrar su "honorabilidad" en esta comisión de investigación, aunque ha acusado al PP de convertirlo más en un "circo romano" que en una "verdadera intención por conocer la verdad".