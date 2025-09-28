Los 44 barcos de la Global Sumud Flotilla están ya a 366 millas náuticas de Gaza

La Global Sumud Flotilla que viaja por el Mediterráneo hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria ha informado este domingo de que ya ha reunido a un total de 44 embarcaciones y de que se encuentra ya a 366 millas náuticas (unos 678) kilómetros del enclave palestino.

"Actualización de misión: 366 millas náuticas hasta Gaza. ¡La Global Sumud Flotilla crece! Los buques principales, el 'Ohwayla' y el 'All in' están ya a solo 366 millas náuticas de Gaza y se estima la llegada para dentro de tres o cuatro días", ha publicado la Flotilla en su canal de Telegram.

La flotilla está ya integrada por 44 embarcaciones tras sumarse dos barcos más. "La flotilla entrará en la zona de alto riesgo en solo dos días. Nuestra determinación es absoluta, pero este es el momento en el que vuestra vigilancia y solidaridad globales son más necesarias", ha advertido en referencia a las anteriores intervenciones militares israelíes contra iniciativas similares. "Únete a nosotros. Paremos el genocidio. Mantened vuestros ojos en Gaza", ha concluido.

La Global Sumud Flotilla está formada por 44 embarcaciones de 40 países en una iniciativa que partió desde Barcelona en junio con la intención de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva militar israelí.

Anteriores intentos similares de llevar ayuda humanitaria a Gaza han sido abortadas por las fuerzas militares israelíes en aguas internacionales. Los barcos han sido llevados por la fuerza a un puerto israelí después de lo cual los activistas han sido deportados.

La flotilla ha denunciado en estos últimos días haber sufrido varios ataques y ha señalado directamente a Israel, tras lo cual Italia, España y Grecia han anunciado el envío de embarcaciones militares de escolta.