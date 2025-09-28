(Crónica) El Arsenal rescata tres puntos de oro en St. James' Park

El Arsenal venció (1-2) in extremis al Newcastle este domingo en la sexta jornada de la Premier para aprovechar la derrota el sábado del Liverpool y ponerse a dos puntos del líder.

Los de Mikel Arteta evitaron el tropiezo en St. James' Park y en un mal día para hacerlo, cuando el equipo 'red' había abierto la puerta a la persecución del liderato. La pizarra del técnico español rescató a los 'gunners' con dos cabezazos en los últimos minutos.

También de cabeza, el gigante Nick Woltemade adelantó a los locales a la media hora y el Arsenal, desquiciado con las protestas por un penalti e incluso el gol del alemáb, sufrió sin pegada hasta un brillante remate del español Mikel Merino en el 84'. En el 96', Gabriel firmó el 1-2 vital para las aspiraciones londinense mientras los de Eddie Howe se quedan en zona baja.

En el otro encuentro de este domingo, el Aston Villa cortó su mal arranque de temporada con la primera victoria, cosechada en casa contra el Fulham. Villa Park se temió lo peor cuando a los tres minutos se adelantó el cuadro visitante con el 0-1 de Raúl Jiménez.

Sin embargo, con mucho por delante, el Fulham no mantuvo su fuerte inicio y los de Unai Emery encontraron a Ollie Watkins, quien cortó su sequía goleadora, en el minuto 37. John McGinn y Emi Buendia culminaron la remontada en el inicio del segundo tiempo. El Villa sumó así seis puntos, para salir de la zona de descenso.