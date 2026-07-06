Crónica del Portugal - España: 0-1

La selección española se ha metido este lunes en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras imponerse en los octavos de final a Portugal (0-1) gracias a un gol en el tiempo añadido de Mikel Merino, que había salido en el tramo final de la segunda mitad, tanto que devuelve a la 'Roja' a la antepenúltima ronda de una Copa del Mundo 16 años después.

España estará en los cuartos de final del Mundial 2026. Los pupilos de Luis de la Fuente rompieron la barrera de los octavos de final cuatro campeonatos del mundo después en una eliminatoria disputadísima ante Portugal. Mikel Merino volvió a emerger como héroe nacional con un gol cuando el partido ya agonizaba y parecía abocado a la prórroga. En defensa, España volvió a ser un cerrojo, permitiendo solo dos remates a puerta de los lusos y sumando la quinta portería a cero del torneo.

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El triunfo supone, además de 36º partido oficial consecutivo sin conocer la derrota de España, el, a priori, último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los Mundiales. El exmadridista disputó los 90 minutos, aunque no estuvo acertado de cara a puerta, diciendo adiós al torneo con tres goles en su haber, 11 en el total de los seis campeonatos del mundo que ha disputado.

Por primera vez en el torneo, Luis de la Fuente repetía once, con Dani Olmo asentado en la mediapunta y Pedro Porro en el lateral derecho, donde no tendría que hacer frente a Leao, sino a Joao Felix, que era la única novedad en la alineación lusa con respecto al duelo ante Croacia. Y el arranque de partido, aunque igualado, sería ligeramente favorable al combinado español, que probaría suerte con un remate lejano de Oyarzabal.

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A lo que Portugal, que planteaba un marcaje al hombre sobre Rodri y Pedri, respondería con un intento lejano de Cancelo. Pero la más clara llegaría solo unos instantes después con un mano a mano de Oyarzabal. Una triangulación rápida entre Rodri y Olmo acabó con el '21' encarando la portería de Diogo Costa, pero el remate del donostiarra se marchó demasiado cruzado.

Con las ocasiones el partido comenzó a ganar en ritmo, con presiones muy intensas por parte de ambos equipos que hacían complicado enlazar pases. Y en una de esas contras, Lamine aprovechó la incorporación ofensiva de Nuno Mendes para encontrar el espacio y probar a Diogo Costa, que sacaría la primera de dos manos salvadoras, ya que en el rechace haría lo propio con un remate de Baena.

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La pausa de hidratación no cambió la dinámica del partido, con España asentada en campo rival y con el control de juego. Eso sí, en el particular cara a cara entre Lamine Yamal y Nuno Mendes, la victoria estaba siendo lusa. Y en una de las jugadas más largas de Portugal con balón llegaría la primera clara para los de Roberto Martínez. Neto puso un buen centro al segundo palo para un cabezazo de Joao Felix detenido por Unai Simón, que también detendría el rechace a Ronaldo.

Más clara aun sería la siguiente para Portugal. Una acción ensayada desde la esquina acabó con un remate potente de Nuno Mendes que, tras desviarlo Pedro Porro, se estrelló en el larguero. Se salvaba España que estaba sufriendo en el tramo final de la primera mitad. Aun así, en el cómputo global de los primeros 45 minutos, los de Luis de la Fuente estaban siendo ligeramente superiores.

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Ninguno de los entrenadores realizarían cambios tras el paso por vestuarios, saltando los mismos 22 protagonistas al césped. Y lo que también seguiría es mejor Portugal en el arranque, ante una España más errática de lo común. Y cuando todo parecían malas noticias para la 'Roja', el golpe de teatro llegaría al partido con una lesión muscular de Nuno Mendes, que tendría que ser sustituido en el 55' de partido.

Sin embargo, España no terminaba de encontrar el balón y las posesiones largas en la segunda mitad, con muchos menos espacios y ocasiones. Ante ello, llegarían dos cambios más por parte de Portugal, dando entrada a Diogo Dalot y Rafa Leao en lugar de Cancelo y Joao Felix. Y nada más reanudarse el encuentro, Lamine probaría con una falta directa a Diogo Costa, que intervino. Justo antes de que De la Fuente diera entrada a Ferran Torres en lugar de Baena.

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La entrada del atacante del Barça dinamizó a la 'Roja', que tuvo en botas del propio Ferran y Olmo opciones. Sería una de las últimas acciones del mediapunta español, que sería sustituido por Mikel Merino, así como Pedri por Fabián. Y cuando el partido parecía abocado a la prórroga apareció el héroe de Múnich, Mikel Merino. Ferrán encontró en el desmarque al navarro, que en el mano a mano definió a la perfección para dar el pase a cuartos a España.

Y aunque el tanto llegara en el descuento, aun restaban cinco minutos para el final. Minutos de sufrimiento que se alargaron hasta el 99 y en el que Bernardo Silva y Joao Neves tendrían las últimas con dos remates de cabeza que se marcharon desviados. Así, Anthony Taylor, como en Múnich también, acabaría pitando el final del partido y España celebrando volver a estar entre las ocho mejores selecciones de un Mundial 16 años después.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PORTUGAL, 0 - ESPAÑA, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

PORTUGAL: Costa; Cancelo (Dalot, min.71), Dias, Veiga, Nuno Mendes (Semedo, min.56); Joao Neves, Vitinha (Bernardo Silva, min.83); Neto (Conceiçao, min.83), Bruno Fernandes, Joao Felix (Leao, min.71); y Cristiano Ronaldo.

ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián, min.85); Lamine Yamal, Olmo (Merino, min.85), Baena (Ferran, min.75); y Oyarzabal (Borja Iglesias, min.90+7).

--GOLES:

0-1, min.90+1: Merino.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Bernardo Silva (min.89) y Veiga (90+4) en Portuga, y a Ferran (min.90+8) por parte de España.

--ESTADIO: AT&T de Dallas (Estados Unidos).