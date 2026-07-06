Rodri: "La madurez que hemos demostrado ha sido notoria"

El centrocampista de la selección española Rodri Hernández recalcó que el combinado nacional demostró en la victoria de este lunes ante Portugal "una madurez notoria" para clasificarse para los cuartos de final de Mundial 2026 y "el memorable esfuerzo" que realizaron todos los jugadores.

"Ha sido durísimo, como no podía ser menos, contra una grandísima selección, de lo más parecido que nos podemos encontrar a nosotros, con capacidad para tener el balón, para las transiciones y de balón parado, muy completo. Creo que la madurez que ha demostrado hoy la selección ha sido notoria", señaló Rodri a los medios tras el partido.

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El madrileño apuntó que supieron "leer en todo momento dónde estaba el partido" y que encontrar su "oportunidad". "Hemos sabido detectar el espacio y nuevamente Mikel Merino apareciendo en momentos importantes", remarcó.

El mediocentro del Manchester City inglés admitió que le hubiese "dado" el MVP a Merino. "Pero ha sido memorable todo el esfuerzo, de la gente que ha entrado, de la que no ha podido participar hasta el momento", apuntó.

"Ferran es un jugador importantísimo para nosotros, es un jugador que te puede jugar de muchas más posiciones, es un jugador que siempre está y que siempre rinde. Hoy ha sabido leer a la perfección el partido porque no es fácil salir en los octavos contra Portugal con la mentalidad adecuada y al final ha encontrado el espacio, que quizás no es un especialista en ese sentido, y eso habla de la fortaleza del grupo que tenemos que seguir reivindicando", prosiguió sobre el delantero valenciano, autor del pase a Merino.

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Rodri cree que Portugal hizo "un partido muy completo en el centro del campo". "Nosotros creo que también, Pedro ha estado sensacional, ayudándome a barrer todo lo que podía, cuando quizás no es un jugador de esas características, pero le he apretado para que robe y ha estado imperial. Y la gente que ha entrado, Mikel, Fabián, impresionante", subrayó.

El capitán de la 'Roja' también se quiso disculpar con Bernardo Silva, con el que tuvo un desencuentro después de un "gesto no acertado" cuando el portugués falló la última ocasión. "Me ha salido solo celebrar el fallo y está mal por mi parte, le he pedido perdón, así que desde aquí se lo vuelvo a pedir", confesó.

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"La ilusión siempre está ahí, pero vamos paso a paso, ahora tenemos que descansar, recuperar a la gente y enfocar a ver quién nos toca en los cuartos", sentenció Rodri sobre las expectativas que le quedan a la selección en el Mundial.