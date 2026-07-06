Díaz-Canel expresa condolencias en la embajada de Venezuela por las víctimas de los sismos

La Habana, 6 jul (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y altos cargos de su gobierno, firmaron este lunes el libro de condolencias abierto en la embajada de Venezuela en La Habana en honor a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio en el país suramericano.

Díaz-Canel expresó las "más sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela", así como "la solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas", indicó un reporte de la Presidencia de la isla en las redes sociales.

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Además, reafirmó "el compromiso de apoyo para enfrentar las consecuencias de este desastre natural" y destacó la labor de médicos y rescatistas cubanos quienes, "contribuyen modestamente en las acciones de rescate y atención a los afectados".

El mandatario insular indicó que los sanitarios y rescatistas cubanos permanecerán en Venezuela "el tiempo que sea necesario".

Junto a Díaz-Canel acudieron a la misión diplomática venezolana el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo; el primer ministro, Manuel Marrero, y el ministro interino de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver.

Especialistas cubanos en rescate y salvamento se sumaron a la brigada médica de la isla que presta servicios en Venezuela. Ambos colectivos participan en labores de búsqueda de personas bajo los escombros de las edificaciones desplomadas y prestan atención a los heridos tras el devastador doblete sísmico considerado el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

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La cooperación cubana también incluye un equipo de ocho médicos forenses -integrado por cinco legistas, dos antropólogos forenses y un técnico tanatólogo- que ha estado trabajando en la identificación de los fallecidos en el estado de La Guaira, la zona más castigada por la sacudida sísmica.

El último boletín oficial indicó este lunes que los sismos han ocasionado la muerte de al menos 3.535 personas y 16.740 han resultado heridas, otras 6.462 han sido rescatadas, y 17.854 perdieron su vivienda, mientras 190 edificios colapsaron y 856 fueron dañados por el fuerte movimiento telúrico. EFE

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(foto)