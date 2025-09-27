(Crónica) El Villarreal agrava la crisis del Athletic y el Mallorca levanta la cabeza

El Villarreal venció (1-0) al Athletic Club gracias al solitario gol de Alberto Moleiro en el minuto 77 del encuentro de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, donde este domingo estrenó su casillero de victorias el Mallorca, con otro 1-0 ante el Deportivo Alavés.

Los de Marcelino García Toral se quedaron un bonito intercambio de golpes en el estadio de La Cerámica, donde eso sí, el cuadro vasco demostró el problema que tiene de cara a gol, en especial desde la ausencia de Nico Williams los últimos partidos. Moleiro, tras apenas cinco minutos en el campo, cazó el balón en el área que mandó a la red para dar los tres puntos al 'Submarino'.

Los de amarillo, terceros con 16 puntos, agravaron la mala racha de resultados de un Athletic que acumula tres derrotas y un empate en últimos cuatro encuentros. Los de Ernesto Valverde bajaron el alto ritmo rival de inicio, donde Pépé tiró buenas contras de los locales. La presión de los 'leones' incomodó, pero ni Oihan Sancet, ni Gorka Guruzeta o Iñaki Williams acertaron con el gol.

La segunda parte fue más del 'Submarino', ocasiones que fueron rondando la meta de Unai Simón hasta que acertó el futbolista canario. Alejandro Rego, a la desesperada Valverde, tuvo la más clara con un balón al larguero, pero el Athletic volvió a echar de menos a Nico Williams, ya en una crisis de resultados.

En sesión matinal, Getafe y Levante se repartieron el encuentro en el Coliseum, con el equipo 'granota' mucho mejor en el primer tiempo. José Bordalás se vio obligado a los cambios incluso antes del descanso y con 0-1 ya en contra, de Iván Romero cerca de la media hora. El cuadro local entró dormido y David Soria evitó un daño mayor, pero el 'Geta' despertó con el toque de atención.

Los de sur de Madrid llevaron rápido su reacción al marcador, con el empate de Juan Iglesias, pero Bordalás había quemado naves ya, metiendo incluso a Nyom de delantero centro. El desgaste de una semana cargada de partidos bajó el ritmo del final, donde incluso Mauro Arambarri tuvo la última para los locales, que se quedan en zona noble con once puntos por los cinco del Levante.

En esa parte baja respiró sumando también cinco el Mallorca, que logró su primera victoria a costa de un Alavés en mitad de tabla. La urgencia del equipo balear pudo más en Son Moix, donde Takuma Asano marcó el 1-0 en el minuto 37, que ayudó a calmar los nervios.

Jagoba Arrasate mantuvo la tensión desde la banda, pero el Alavés se acercó con mucho peligro y sin puntería. El Mallorca, que venía de "tocar fondo" según su entrenador con la derrota entre semana ante la Real Sociedad, levantó la cabeza y se reforzó con los cambios para terminar con las ocasiones vascas en el tramo final.