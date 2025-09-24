Nianzou sufre una "lesión leve" en el muslo derecho y vuelve a ser baja en el Sevilla

Sevilla, 24 sep (EFE).- El central francés Taguy Nianzou, que debió retirarse el martes del partido que perdió el Sevilla ante el Villarreal (1-2), "sufre una lesión leve en el bíceps femoral del muslo derecho", informó este miércoles el club, con lo que el futbolista no estará disponible para el encuentro del domingo frente al Rayo Vallecano.

Nianzou fue suplente en la cita de la sexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División) ante el conjunto castellonense, pero su entrenador, el argentino Matías Almeyda, le hizo ingresar a los nueve minutos de la segunda parte en sustitución del canterano Andrés Castrín, pero el francés tuvo que dejar el campo poco más de veinte minutos después al notarse una dolencia muscular.

Esa lesión dejó a su equipo con diez jugadores sobre el terreno de juego, ya que el técnico argentino había efectuado los cinco cambios reglamentarios, lo que ayudó a que el Villarreal lograra su segundo tanto y consiguiera los tres puntos.

El Sevilla ha comunicado que "el jugador francés queda pendiente de evolución para regresar con el grupo", sin precisar el período de baja, aunque esta lesión se une a una larga lista que acumula desde que es jugador del conjunto andaluz.

El pasado 22 de agosto, el central parisino, prácticamente inédito la pasada campaña por esas recurrentes lesiones musculares ese muslo derecho, se reincorporó al trabajo con el grupo después de más de un mes de baja, al sufrir a mediados de julio una dolencia "miotendinosa del recto anterior", informó entonces el Sevilla.

Nianzou, de 23 años y que ha sido internacional sub-21 con su selección, ha sufrido un rosario de lesiones de tipo muscular desde su llegada en el verano de 2022 al Sevilla, en su mayoría en el muslo derecho en el que ha tenido su último problema, por lo que la pasada campaña sólo pudo participar en seis partidos oficiales como consecuencia de dicha dolencia.

En total, el francés, quien fue fichado al Bayern Múnich por unos 16 millones de euros como una gran apuesta del club hispalense tras el traspaso de su compatriota Jules Koundé al Barcelona, se ha perdido por lesión 65 encuentros oficiales desde su incorporación al Sevilla: doce en la 2022-2023, veinte en la 2023-2024, treinta en la 2024-2025 y tres de los seis de esta campaña, en la que participó en las tres ultimas jornadas, la dos primeras de titular y acumuló 160 minutos.

Sevilla, 24 sep (EFE).- El centrocampista del Sevilla Joan Jordán regresó este miércoles de forma parcial al trabajo con el resto de sus compañeros tras haber estado más de dos meses al margen del grupo, después de que fuera operado el 15 de julio de una hernia discal, informó en un comunicado el club hispalense.

El catalán, quien estuvo la pasada campaña cedido en el Deportivo Alavés y arrastraba molestias en la espalda desde su etapa en el club vitoriano, se ejercitó parcialmente junto a sus compañeros en el retorno del equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda a los entrenamientos, una vez que llevaba ya unos días haciéndolo en solitario sobre el césped.

El futbolista de Regencós (Gerona), de 31 años, seguirá ahora aumentando la carga de trabajo de forma progresiva hasta su plena reincorporación al grupo, tras su largo periodo de inactividad por dicha dolencia, con lo que se presume que no estará en condiciones físicas de reaparecer hasta dentro de unas semanas.

Para el partido del domingo en Vallecas, es segura la baja de Nianzou y también, en principio, la del extremo manchego Alfon González, quien ya se perdió el choque frente al Villarreal al sufrir un esguince de tobillo hace dos jornadas en el partido ganado por el equipo del barrio de Nervión al Alavés en Mendizorroza (1-2).

El equipo entrenado por el 'Pelado' Almeyda se entrenará de nuevo en la mañana de este jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para continuar con la puesta a punto ante la visita del domingo al Rayo Vallecano.